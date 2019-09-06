2 балла
+4
64.47 71.53
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

сегодня 21:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

сегодня 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:38 Хроника 0 Коммент.

Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

сегодня 20:30 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

сегодня 20:07 0 Коммент.

Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

сегодня 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

сегодня 19:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

Рубрика: спорт

13.09.2019 20:07

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ пройдет 14 сентября в Подольске; букмекеры ставят на победу "Витязя".

«Сибирь» сыграет 14 сентября гостевой матч с подмосковным «Витязем». Встреча пройдет в Подольске в 21:00 по Новосибирскому времени. 

В прошлом сезоне новосибирцы выиграли оба матча против подольского клуба. Сейчас «Витязь» лидирует в Западной конференции с 8 очками после пяти матчей. «Сибирь» после вчерашней победы над минским «Динамо» закрепилась на пятой строчке Востока – у сибиряков 6 очков. 

Букмекерские конторы считают фаворитом "Витязя" — коэффициент на его победу в среднем 1,95 против 3,45. 

Напомним, накануне «Сибирь» обыграла «Динамо Мн» со счетом 3:1. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей хк сибирь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

сегодня 21:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

сегодня 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

сегодня 20:38 Хроника 0 Коммент.

Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

сегодня 20:30 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

сегодня 20:07 0 Коммент.

Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

сегодня 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

сегодня 19:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
03.05.2018

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...

Читать далее
Image
13.03.2015

Девушка и шайба

В ледовую битву вступают женские полки

Читать далее
Image
26.02.2015

Сделаны в «Сибири»

Хоккейный клуб "Сибирь" готовится к играм плей-офф...

Читать далее

Новости по теме

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео сегодня 15:42 ХК «Сибирь» обыграл «Динамо Мн» сегодня 01:50 Питерский СКА на своём льду принимает ХК «Сибирь» 10.09.2019 Предприимчивый дальнобойщик, неделя хоккея и скандальный клип – итоги недели Сиб.фм 08.09.2019

Популярное

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля