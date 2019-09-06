Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ пройдет 14 сентября в Подольске; букмекеры ставят на победу "Витязя".

«Сибирь» сыграет 14 сентября гостевой матч с подмосковным «Витязем». Встреча пройдет в Подольске в 21:00 по Новосибирскому времени.

В прошлом сезоне новосибирцы выиграли оба матча против подольского клуба. Сейчас «Витязь» лидирует в Западной конференции с 8 очками после пяти матчей. «Сибирь» после вчерашней победы над минским «Динамо» закрепилась на пятой строчке Востока – у сибиряков 6 очков.

Букмекерские конторы считают фаворитом "Витязя" — коэффициент на его победу в среднем 1,95 против 3,45.

Напомним, накануне «Сибирь» обыграла «Динамо Мн» со счетом 3:1.