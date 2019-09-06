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Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

Рубрика: общество, проиcшествия

13.09.2019 15:03

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники одной из школ рассказали о возможном продолжении толчков; спасатели проверяют здания.

После третьего толчка магнитудой 3,6 остановили работу 12 школ и восемь детских садов Республики Алтай, сообщили в МЧС по региону. За сегодняшний день в республике уже зафиксировано несколько землетрясений. Последний толчок произошёл в Улаганском районе, в 30 километрах от села Акташ. Сиб.фм связался с сотрудниками местной школы.

«Землетрясение как раз совпало у нас с плановыми учениями. Все дети и сотрудники в момент толчков были на улице, сильно никто не обратил внимания. Но сразу после этого нам позвонили из МЧС, сказали отменять занятия, так как ожидаются ещё толчки», – рассказали Сиб.фм в средней образовательной школе имени Мохова в селе Акташ. 

Как сообщает МЧС по Республике Алтай, пострадавших в результате землетрясения нет. Спасатели сейчас проверяют здания на предмет возможных повреждений. 

Напомним, волна алтайского землетрясения докатилась до Новосибирска. 

Эмиль Фукс

Теги: Республика Алтай землетрясение

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