Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

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На конец декабря – начало января придётся пик заболеваний гриппом в Новосибирске; чтобы не попасть в волну чихающих, медики советуют уже сейчас ставить прививку.

В Новосибирской области стартовала прививочная кампания: поставить вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

До 1 ноября медики рассчитывают поставить прививки 55 % жителей – это около полутора миллионов человек.

«Вакцины в области достаточно. Как для детей, так и для взрослых», – заверила Сиб.фм главный инфекционист Новосибирской области, главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

По её словам, первые случаи заболевания гриппом и ОРВИ традиционно отмечаются в конце сентября – начале октября. В ноябре фиксируется рост числа заболевших, после чего наступает пик.

«Но обезопасить себя нужно заранее. Вакцина, разработанная специально к нынешнему эпидсезону, – четырёхкомпонентная, поливалентная. Она разработана с учётом модификаций таких вирусов, как H1N1 «Брисбен» 2018 года, H3N2 сезонный грипп «Канзас» 2017 года, грипп «Пхукет линии Ямагата» 2013 года и грипп «Колорадо» 2017 года», – объяснила Позднякова.

Медики отмечают, что в первую очередь вакцину ставят детям с 6 месяцев, беременным, детям, посещающим сады, школьникам, студентам, работникам медицинской и образовательной сфер, которые часто контактируют с людьми.

На сегодняшний день прививки поставили более 13 тысяч новосибирцев.

Напомним, 30 марта Сиб.фм писал, что в научном центре вирусологии Новосибирска «Вектор» создали инновационную вакцину от гриппа.