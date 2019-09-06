Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

Лента новостейПредложить новость
Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии
Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ
Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады
Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»
Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске
После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали срокиРубрика: общество
13.09.2019 16:34
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На конец декабря – начало января придётся пик заболеваний гриппом в Новосибирске; чтобы не попасть в волну чихающих, медики советуют уже сейчас ставить прививку.
В Новосибирской области стартовала прививочная кампания: поставить вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
До 1 ноября медики рассчитывают поставить прививки 55 % жителей – это около полутора миллионов человек.
«Вакцины в области достаточно. Как для детей, так и для взрослых», – заверила Сиб.фм главный инфекционист Новосибирской области, главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.
По её словам, первые случаи заболевания гриппом и ОРВИ традиционно отмечаются в конце сентября – начале октября. В ноябре фиксируется рост числа заболевших, после чего наступает пик.
«Но обезопасить себя нужно заранее. Вакцина, разработанная специально к нынешнему эпидсезону, – четырёхкомпонентная, поливалентная. Она разработана с учётом модификаций таких вирусов, как H1N1 «Брисбен» 2018 года, H3N2 сезонный грипп «Канзас» 2017 года, грипп «Пхукет линии Ямагата» 2013 года и грипп «Колорадо» 2017 года», – объяснила Позднякова.
Медики отмечают, что в первую очередь вакцину ставят детям с 6 месяцев, беременным, детям, посещающим сады, школьникам, студентам, работникам медицинской и образовательной сфер, которые часто контактируют с людьми.
На сегодняшний день прививки поставили более 13 тысяч новосибирцев.
Напомним, 30 марта Сиб.фм писал, что в научном центре вирусологии Новосибирска «Вектор» создали инновационную вакцину от гриппа.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии
Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ
Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады
Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»
Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске
После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное