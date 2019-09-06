Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском
Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии
Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школы
Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ
Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Колесо обозрения уберут с набережной в НовосибирскеРубрика: общество
13.09.2019 21:53
фото со страницы "ДК "Круг" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске запланировали демонтаж колеса обозрения на Михайловской набережной; эти выходные станут последними рабочими днями.
В Новосибирске принято решение демонтировать колесо обозрения на Михайловской набережной. Речь идёт о старом аттракционе, который верой и правдой прослужил Новосибирску больше десятка лет. Эти выходные дают последнюю возможность прокатиться на первом на набережной колесе обозрения.
Как сообщили на официальной странице ДК “Круг” в социальной сети “ВКонтакте”, воскресенье — последний день работы маленького колеса. Оно ровно вполовину меньше нового — 35 метров, против 70.
Успеть прикоснуться к истории ещё есть возможность. Цена билета 100 рублей с человека без льгот и скидок. Бесплатно могут проехать только дети до трёх лет.
С началом рабочей недели старое колесо обозрения станет историей. Его начнут демонтировать.
Напомним, 22 августа, после официального запуска, самое высокое за Уралом колесо обозрения неожиданно остановилось.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском
Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии
Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школы
Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ
Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное