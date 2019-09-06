Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

фото со страницы "ДК "Круг" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске запланировали демонтаж колеса обозрения на Михайловской набережной; эти выходные станут последними рабочими днями.

В Новосибирске принято решение демонтировать колесо обозрения на Михайловской набережной. Речь идёт о старом аттракционе, который верой и правдой прослужил Новосибирску больше десятка лет. Эти выходные дают последнюю возможность прокатиться на первом на набережной колесе обозрения.

Как сообщили на официальной странице ДК “Круг” в социальной сети “ВКонтакте”, воскресенье — последний день работы маленького колеса. Оно ровно вполовину меньше нового — 35 метров, против 70.

Успеть прикоснуться к истории ещё есть возможность. Цена билета 100 рублей с человека без льгот и скидок. Бесплатно могут проехать только дети до трёх лет.

С началом рабочей недели старое колесо обозрения станет историей. Его начнут демонтировать.

Напомним, 22 августа, после официального запуска, самое высокое за Уралом колесо обозрения неожиданно остановилось.