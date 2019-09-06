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Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Рубрика: общество

13.09.2019 21:53

фото со страницы "ДК "Круг" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске запланировали демонтаж колеса обозрения на Михайловской набережной; эти выходные станут последними рабочими днями. 

В Новосибирске принято решение демонтировать колесо обозрения на Михайловской набережной. Речь идёт о старом аттракционе, который верой и правдой прослужил Новосибирску больше десятка лет. Эти выходные дают последнюю возможность прокатиться на первом на набережной колесе обозрения. 

Как сообщили на официальной странице ДК “Круг” в социальной сети “ВКонтакте”, воскресенье — последний день работы маленького колеса. Оно ровно вполовину меньше нового — 35 метров, против 70. 

Успеть прикоснуться к истории ещё есть возможность. Цена билета 100 рублей с человека без льгот и скидок. Бесплатно могут проехать только дети до трёх лет. 

С началом рабочей недели старое колесо обозрения станет историей. Его начнут демонтировать. 

Напомним, 22 августа, после официального запуска, самое высокое за Уралом колесо обозрения неожиданно остановилось.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область аттракцион михайловская набережная колесо обозрения

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Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

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Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

сегодня 21:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 20:30 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 20:07 0 Коммент.

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сегодня 19:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школы

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

«Это произвол и безрассудство»: новосибирцы отреагировали на предложение поднять тарифы на капремонт

сегодня 15:34 Экономика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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