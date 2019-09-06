Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школы

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Мэрия Новосибирска приостановила увольнение перенёсшего инфаркт директора школыРубрика: общество
13.09.2019 17:35
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Коллектив детской музыкальной школы № 9 встал на защиту директора Сергея Антушева, который после известия об увольнении перенёс инфаркт; педагоги сходили на приём в мэрию, в итоге решение о кадровых перестановках в учреждении временно «заморозили».
Педагоги и родители учащихся детской музыкальной школы № 9 Новосибирска вступились за директора учреждения Сергея Антушева, который на днях получил уведомление об увольнении. Они считают, что руководитель стал жертвой необоснованных жалоб бывших сотрудников. Об этом Сиб.фм рассказала преподаватель школы Светлана Пушкина.
«В школе настоящие боевые действия идут. Такое ощущение, что кто-то задался целью убрать Сергей Петровича и поэтому топит его в жалобах. За шесть лет у нас четыре директора сменилось. Мы только-только привыкли к хорошему руководителю, только сработались, как его начали выдавливать», – объяснила преподаватель.
По информации Сиб.фм, после известия о грозящем увольнении директор перенес инфаркт.
Сегодня часть коллектива и родители побывали на приёме у главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.
«Она нас выслушала, пообещала разобраться», – уточнила Пушкина.
В разговоре с Сиб.фм Анна Терешкова подтвердила, что в курсе ситуации.
«В настоящее время я приостановила постановление об увольнении, принятое Владимиром Ефимовичем (Владимир Дергавец – заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии – прим. ред.). Сам он находится в отпуске, и будет повторно рассматривать вопрос по Антушеву, когда выйдет на работу. Рассматривать с учётом обращения коллектива», – сказала Терешкова.
Напомним, 12 сентября Сиб.фм писал о том, что коллективу музыкальной школы Новосибирска № 2 после похода в мэрию удалось спасти от увольнения директора.
Мария Машанова
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