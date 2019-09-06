Мужчина умер от удара током на автомойке самообслуживания

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Мужчина умер от удара током на автомойке самообслуживанияРубрика: проиcшествия
13.09.2019 14:16
Скриншот из видео
Мужчина погиб на автомойке в Дагестане; сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Мужчина умер от ударом тока на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района Республики Дагестан, сообщили в местном СУ СК РФ. Видео с места происшествия опубликовано на популярном Telegram-канале Mash.
По данным следствия, 53-летнего мужчину ударило током сразу после соприкосновения со специальным пистолетом для мытья машины. Пострадавший скончался на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 13 августа 2019 года пятилетняя девочка умерла от удара током во время сбора черёмухи.
Дарья Мелехова
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