Мужчина уронил дерево на свою жену

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Мужчина уронил дерево на свою женуРубрика: проиcшествия
13.09.2019 16:19
Фото с сайта shutterstock.com
Женщина скончалась на месте; мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Мужчина случайно уронил дерево на собственную супругу в Орловской области, сообщили на сайте пресс-службы регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, 59-летняя жительница Мценского района области и её муж пошли в лес около посёлка Передовик. Мужчина взял бензопилу и спилил дерево, которое упало на его жену. От полученных травм женщина скончалась на месте.
На мужчину заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, 19 июля 2019 года оборвались провода и попадали деревья во время града в Иркутской области.
Дарья Мелехова
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