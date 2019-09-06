Мужчину зарубили японским клинком из-за ревности

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Ревнивый знакомый нанёс один точный удар в грудь; потерпевший скончался на месте.

В апреле текущего года мужчина смертельно ранил своего знакомого в грудь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области. Конфликт произошёл на почве ревности. Судимый до этого местный житель поссорился из-за отношений с общей знакомой пострадавшего.

Между мужчинами начался конфликт, который усиливало алкогольное опьянение. В ходе ссоры мужчина взял сувенирный японский клинок и вонзил знакомому в сердце. Пострадавший скончался на месте.

Суд по делу завершился – мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Напомним, в начале сентября в Иркутской области один подросток зарезал другого.