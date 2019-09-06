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Мужчину зарубили японским клинком из-за ревности

Рубрика: проиcшествия

13.09.2019 09:52

фото с сайта wikipedia.org

Ревнивый знакомый нанёс один точный удар в грудь; потерпевший скончался на месте.

В апреле текущего года мужчина смертельно ранил своего знакомого в грудь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области. Конфликт произошёл на почве ревности. Судимый до этого местный житель поссорился из-за отношений с общей знакомой пострадавшего.

Между мужчинами начался конфликт, который усиливало алкогольное опьянение. В ходе ссоры мужчина взял сувенирный японский клинок и вонзил знакомому в сердце. Пострадавший скончался на месте. 

Суд по делу завершился – мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. 

Напомним, в начале сентября в Иркутской области один подросток зарезал другого. 

Эмиль Фукс

Теги: конфликт Омская область

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Предложить новость

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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