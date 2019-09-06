Мужчину зарубили японским клинком из-за ревности

Лента новостейПредложить новость
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Мужчину зарубили японским клинком из-за ревностиРубрика: проиcшествия
13.09.2019 09:52
фото с сайта wikipedia.org
Ревнивый знакомый нанёс один точный удар в грудь; потерпевший скончался на месте.
В апреле текущего года мужчина смертельно ранил своего знакомого в грудь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области. Конфликт произошёл на почве ревности. Судимый до этого местный житель поссорился из-за отношений с общей знакомой пострадавшего.
Между мужчинами начался конфликт, который усиливало алкогольное опьянение. В ходе ссоры мужчина взял сувенирный японский клинок и вонзил знакомому в сердце. Пострадавший скончался на месте.
Суд по делу завершился – мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.
Напомним, в начале сентября в Иркутской области один подросток зарезал другого.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Глобус», театр войны
Спектакль, который вышел за рамки сцены новосибирск...
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Новости по теме
Популярное