До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

фото с сайта ГУ МЧС России по Республике Алтай

Дважды за утро 13 сентября в Улаганском районе Республики Алтай произошло землетрясение; жертв и разрушений нет.

Землетрясение произошло в Республике Алтай, в 30 километрах от села Акташ. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка: первый – магнитудой 5,3 балла – случился в 11:15 по местному времени, второй – магнитудой 5,1 – спустя 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По информации местных СМИ, толчки ощущались в разных районах республики и за её пределами. В частности, в Бийске и Новокузнецке.

Как уточнили в МЧС, жертв и разрушений землетрясение не принесло. Объекты жизнеобеспечения также не пострадали. Для детального обследования состояния зданий на месте создана рабочая группа из представителей муниципалитета.

В свою очередь спасатели напомнили жителям основные правила безопасности в случае возобновления толчков, поскольку Республика Алтай находится в сейсмически опасной зоне. Самыми безопасными местами в доме считаются дверные проёмы, углы, образованные капитальными внутренними стенами, места у колонн и под прочными столами.

«На улице необходимо защититься от падающих обломков, стёкол, тяжёлых предметов», – добавили в МЧС.

По данным МЧС Новосибирской области, подземные толчки ощутили жители Новосибирска, Искитима и Бердска, особенно те, чьи квартиры располагаются на верхних этажах.

Напомним, 30 августа Сиб.фм сообщал о землетрясении магнитудой 3,3 на юге Новосибирской области.