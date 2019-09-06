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Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

Рубрика: проиcшествия

13.09.2019 09:57

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника станции Новосибирск-Главный; его подозревают в получении крупной взятки.

Начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный структурного подразделения ОАО «РЖД» стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, предварительная сумма которой составляет 329 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. 

По данным правоохранителей, обвиняемый предложил представителю коммерческой организации покровительство: за взятки тот готов был не проводить необходимых проверок в отношении провозимых компанией грузов. 

Схема работала с мая по август 2019 года, пока представитель железнодорожной станции не был задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в момент получения очередной взятки. 

Сейчас обвиняемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 11 марта Сиб.фм сообщал, что замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область взятка железная дорога

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сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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