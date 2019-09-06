Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

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Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взяткиРубрика: проиcшествия
13.09.2019 09:57
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника станции Новосибирск-Главный; его подозревают в получении крупной взятки.
Начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный структурного подразделения ОАО «РЖД» стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, предварительная сумма которой составляет 329 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
По данным правоохранителей, обвиняемый предложил представителю коммерческой организации покровительство: за взятки тот готов был не проводить необходимых проверок в отношении провозимых компанией грузов.
Схема работала с мая по август 2019 года, пока представитель железнодорожной станции не был задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в момент получения очередной взятки.
Сейчас обвиняемый взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 11 марта Сиб.фм сообщал, что замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдёт под суд за взятку.
Мария Машанова
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