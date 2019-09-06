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Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

Рубрика: общество, проиcшествия

13.09.2019 17:01

фото из группы «Аварийно-спасательная служба НСО» в группе «ВКонтакте»

Спасатели нашли 60-летнего мужчину, который отправился за грибами и пропал; ситуация осложнялась наличием у сибиряка заболевания. 

Сотрудники поискового отряда сегодня нашли в лесу жителя Новосибирска, который уехал 12 сентября за грибами, но к утру следующего дня так не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе «Аварийно-спасательная служба НСО» в социальной сети «ВКонтакте». 

Вечером мужчина связался с родными и сказал, что его машина застряла в лесу. Спустя некоторое время он перестал отвечать на телефонные звонки. Его семья начала бить тревогу – у сибиряка сахарный диабет, и его нельзя оставлять надолго без помощи. 

Выехавшие спасатели после часа поисков обнаружили машину пропавшего и ещё один неизвестный автомобиль – грузовик, тоже застрявший в грязи. Спустя некоторое время были также найдены грибник и водитель грузовика. Как выяснилось, после того как их машины застряли, мужчины вместе решили добраться до ближайшего населённого пункта. Однако у них не получилось найти верное направление.

В настоящее время беднягам ничего не угрожает.

Напомним, 12 сентября мужчина пропал из перевернувшейся лодки в Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Пропал человек

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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