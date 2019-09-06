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Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

Рубрика: общество

13.09.2019 18:56

Фото с сайта pixabay.com

Конфликт из-за переноса забора стал поводом для дачных интриг в СНТ «Дорожник»; председатель общества обвинил женщину в соучастии в коррупции.  

Жительница Новосибирска потребовала 200 тысяч рублей за  созданный соседом имидж земельного махинатора. Сегодня, 13 сентября пресс-служба Кировского районного суда сообщила о поступлении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Конфликт дачницы и председателя правления начался в 2009 году. Согласно материалам дела, председатель правления СНТ «Дорожник» обвинил дачницу в переносе забора на 18 метров вплотную к  и мусорной площадке и якобы незаконном захвате санитарной зоны во время начала массовой приватизации.

«Председатель СНТ «Дорожник» обвинил истца в мошенничестве, в преступном сговоре с сотрудниками мэрии Новосибирска, обвиняя их в коррупции, а истца в соучастии. В своем письме в  адрес мэрии Новосибирска автор указал не соответствующие действительности порочащие сведения и оскорбления в адрес истца», – сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

После этого председатель продолжил оспаривать законность переноса забора и обвинять женщину на собраниях правления СНТ «Дорожник», а также продолжил создавать негативное мнение в личных беседах с дачниками и распространять сведения из письма, сделав его открытым.

Подобный прессинг постоянно портил женщине настроение и она потребовала признать письмо председателя СНТ мэру Новосибирска порочащим честь и достоинство, а также оценила свои моральные страдания в 200 тысяч рублей. 

Рассмотрение иска назначено на середину октября.

Напомним, 2 сентября известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки.

Никита Манько

Теги: суд дача мэр Новосибирска письмо

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Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

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сегодня 20:07 0 Коммент.

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сегодня 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

сегодня 19:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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