Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

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Конфликт из-за переноса забора стал поводом для дачных интриг в СНТ «Дорожник»; председатель общества обвинил женщину в соучастии в коррупции.

Жительница Новосибирска потребовала 200 тысяч рублей за созданный соседом имидж земельного махинатора. Сегодня, 13 сентября пресс-служба Кировского районного суда сообщила о поступлении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Конфликт дачницы и председателя правления начался в 2009 году. Согласно материалам дела, председатель правления СНТ «Дорожник» обвинил дачницу в переносе забора на 18 метров вплотную к и мусорной площадке и якобы незаконном захвате санитарной зоны во время начала массовой приватизации.

«Председатель СНТ «Дорожник» обвинил истца в мошенничестве, в преступном сговоре с сотрудниками мэрии Новосибирска, обвиняя их в коррупции, а истца в соучастии. В своем письме в адрес мэрии Новосибирска автор указал не соответствующие действительности порочащие сведения и оскорбления в адрес истца», – сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

После этого председатель продолжил оспаривать законность переноса забора и обвинять женщину на собраниях правления СНТ «Дорожник», а также продолжил создавать негативное мнение в личных беседах с дачниками и распространять сведения из письма, сделав его открытым.

Подобный прессинг постоянно портил женщине настроение и она потребовала признать письмо председателя СНТ мэру Новосибирска порочащим честь и достоинство, а также оценила свои моральные страдания в 200 тысяч рублей.

Рассмотрение иска назначено на середину октября.

Напомним, 2 сентября известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве новосибирской студентки.