Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

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Сбитый на католическое Рождество ветеран труда получил переломы поясницы и таза; водитель загладил вину и возместил ущерб здоровью.

Житель Новосибирска избежал уголовного преследования за сбитого зимой пешехода. Сегодня, 13 сентября, Кировский районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф подозреваемому в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

ДТП произошло ранним утром 25 декабря 2017 года в частном секторе на улице Тульской. Согласно материалам дела, 77-летний ветеран труда переходил дорогу, таща за собой сани – в этот момент его сбил автомобиль «Тойота Надиа», водитель которого был трезв.

В результате пенсионер получил перелом поясницы, крестца и костей таза, а также отбил мочевой пузырь, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

«64-летний водитель полностью возместил ущерб и загладил вину в досудебном порядке, и следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Сегодня суд удовлетворил ходатайство. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в законном порядке», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Кировского района.

Напомним, 11 сентября после трагедии на Родниках дорожники спешно покрасили пешеходный переход.