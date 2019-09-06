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Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

Рубрика: общество

13.09.2019 17:53

Фото с сайта pixabay.com

Сбитый на католическое Рождество ветеран труда получил переломы поясницы и таза; водитель загладил вину и возместил ущерб здоровью.

Житель Новосибирска избежал уголовного преследования за сбитого зимой пешехода. Сегодня, 13 сентября, Кировский районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф подозреваемому в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

ДТП произошло ранним утром 25 декабря 2017 года в частном секторе на улице Тульской. Согласно материалам дела, 77-летний ветеран труда переходил дорогу, таща за собой сани – в этот момент его сбил автомобиль «Тойота Надиа», водитель которого был трезв.

В результате пенсионер получил перелом поясницы, крестца и костей таза, а также отбил мочевой пузырь, что расценивается как тяжкий вред здоровью. 

«64-летний водитель полностью возместил ущерб и загладил вину в досудебном порядке, и следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Сегодня суд удовлетворил ходатайство. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в законном порядке», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Кировского района.

Напомним, 11 сентября после трагедии на Родниках дорожники спешно покрасили пешеходный переход.

 

 

Никита Манько

Теги: ветераны ДТП штрафы лечение

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сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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