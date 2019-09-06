Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

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Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонииРубрика: общество
13.09.2019 17:53
Фото с сайта pixabay.com
Сбитый на католическое Рождество ветеран труда получил переломы поясницы и таза; водитель загладил вину и возместил ущерб здоровью.
Житель Новосибирска избежал уголовного преследования за сбитого зимой пешехода. Сегодня, 13 сентября, Кировский районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф подозреваемому в нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью.
ДТП произошло ранним утром 25 декабря 2017 года в частном секторе на улице Тульской. Согласно материалам дела, 77-летний ветеран труда переходил дорогу, таща за собой сани – в этот момент его сбил автомобиль «Тойота Надиа», водитель которого был трезв.
В результате пенсионер получил перелом поясницы, крестца и костей таза, а также отбил мочевой пузырь, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
«64-летний водитель полностью возместил ущерб и загладил вину в досудебном порядке, и следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Сегодня суд удовлетворил ходатайство. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в законном порядке», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Кировского района.
Напомним, 11 сентября после трагедии на Родниках дорожники спешно покрасили пешеходный переход.
Никита Манько
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