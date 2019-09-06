Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Загоревшаяся квартира была полностью захламлена; внутри загорелся мусор.

Двоих детей эвакуировали при пожаре на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 13 сентября, в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, загорелась жилая квартира. Из дома вывели двух маленьких детей, восьми и десяти лет. Также были эвакуированы 12 жильцов. Сейчас их осматривают врачи скорой помощи. На месте работали пожарные.

Также очевидец добавил, что квартира была сильно захламлена, а очагом возгорания стал загоревшийся мусор.

Напомним, в августе 2019 года пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской области.