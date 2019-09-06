Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

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Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартиреРубрика: проиcшествия
13.09.2019 21:09
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Загоревшаяся квартира была полностью захламлена; внутри загорелся мусор.
Двоих детей эвакуировали при пожаре на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 13 сентября, в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, загорелась жилая квартира. Из дома вывели двух маленьких детей, восьми и десяти лет. Также были эвакуированы 12 жильцов. Сейчас их осматривают врачи скорой помощи. На месте работали пожарные.
Также очевидец добавил, что квартира была сильно захламлена, а очагом возгорания стал загоревшийся мусор.
Напомним, в августе 2019 года пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской области.
Дарья Мелехова
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