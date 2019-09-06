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Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

Рубрика: общество, проиcшествия

13.09.2019 15:42

фото и видео пользователя «Д ДДД» на видеохостинге YouTube

Ледовый комплекс, на котором играл «Авангард», снесли; сооружение прослужило городу 11 лет.

В Омске разрушили арену, на которой местные жители во время хоккейных матчей болели за родной «Авангард». Очевидцы сняли на видео последние мгновения «жизни» ледового комплекса и выложили ролик на видеохостинге YouTube. Самое интересное – разрушение каркаса и несущих стен – можно увидеть на последней минуте. 

«Арена-Омск» прослужила городу целых 11 лет: сооружение ввели в эксплуатацию в 2007 году, однако летом прошлого года комплекс признали аварийным.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый стадион появится на этом же месте в 2022 году. А пока «Авангард» выбрал в качестве временной домашней арены спортивный комплекс в Балашихе. 

Напомним, в мае суд закрыл ЛДС в Барнауле и оставил Басту без концертной площадки. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь хоккей Омская область арена

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сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

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Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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