Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

фото и видео пользователя «Д ДДД» на видеохостинге YouTube

Ледовый комплекс, на котором играл «Авангард», снесли; сооружение прослужило городу 11 лет.

В Омске разрушили арену, на которой местные жители во время хоккейных матчей болели за родной «Авангард». Очевидцы сняли на видео последние мгновения «жизни» ледового комплекса и выложили ролик на видеохостинге YouTube. Самое интересное – разрушение каркаса и несущих стен – можно увидеть на последней минуте.

«Арена-Омск» прослужила городу целых 11 лет: сооружение ввели в эксплуатацию в 2007 году, однако летом прошлого года комплекс признали аварийным.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый стадион появится на этом же месте в 2022 году. А пока «Авангард» выбрал в качестве временной домашней арены спортивный комплекс в Балашихе.

Напомним, в мае суд закрыл ЛДС в Барнауле и оставил Басту без концертной площадки.