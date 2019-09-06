Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

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Обрушение «Арены-Омск» попало на видеоРубрика: общество, проиcшествия
13.09.2019 15:42
фото и видео пользователя «Д ДДД» на видеохостинге YouTube
Ледовый комплекс, на котором играл «Авангард», снесли; сооружение прослужило городу 11 лет.
В Омске разрушили арену, на которой местные жители во время хоккейных матчей болели за родной «Авангард». Очевидцы сняли на видео последние мгновения «жизни» ледового комплекса и выложили ролик на видеохостинге YouTube. Самое интересное – разрушение каркаса и несущих стен – можно увидеть на последней минуте.
«Арена-Омск» прослужила городу целых 11 лет: сооружение ввели в эксплуатацию в 2007 году, однако летом прошлого года комплекс признали аварийным.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», новый стадион появится на этом же месте в 2022 году. А пока «Авангард» выбрал в качестве временной домашней арены спортивный комплекс в Балашихе.
Напомним, в мае суд закрыл ЛДС в Барнауле и оставил Басту без концертной площадки.
Никита Минин
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Лента новостей
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