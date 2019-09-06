Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

Фото из группы «Аварийно-спасательная служба НСО» «ВКонтакте»

Мужчина бросил мотоцикл и пропал возле озера Новояркуль; поиски с помощью багра не дали результатов.

Спасатели Новосибирской области вторые сутки ищут охотника, пропавшего недалеко от знаменитого озера «Карачи». Сегодня, 13 сентября результаты поисков опубликовали в группе «Аварийно-спасательная служба НСО» «ВКонтакте».

По данным областных спасателей, вечером 12 сентября пропавший мужчина выехал на охоту в район озера Новояркуль в Чановском районе и перестал выходить на связь. Около 03:00 ночи родные сообщили о пропаже мужчины, а также о брошенном мотоцикле.

Спасатели Чановского поисково-спасательного отряда в 07:00 утра прибыли на место и начали обследовать берега и акваторию озера с помощью специального багра. После осмотра береговой линии и акватории сотрудники АСС не обнаружили пропавшего и вскоре поиск был возобновлён.

Напомним, новосибирец с сахарным диабетом потерялся из-за осенней распутицы на дорогах под Новосибирском.