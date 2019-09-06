Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

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Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
13.09.2019 20:30
Фото из группы «Аварийно-спасательная служба НСО» «ВКонтакте»
Мужчина бросил мотоцикл и пропал возле озера Новояркуль; поиски с помощью багра не дали результатов.
Спасатели Новосибирской области вторые сутки ищут охотника, пропавшего недалеко от знаменитого озера «Карачи». Сегодня, 13 сентября результаты поисков опубликовали в группе «Аварийно-спасательная служба НСО» «ВКонтакте».
По данным областных спасателей, вечером 12 сентября пропавший мужчина выехал на охоту в район озера Новояркуль в Чановском районе и перестал выходить на связь. Около 03:00 ночи родные сообщили о пропаже мужчины, а также о брошенном мотоцикле.
Спасатели Чановского поисково-спасательного отряда в 07:00 утра прибыли на место и начали обследовать берега и акваторию озера с помощью специального багра. После осмотра береговой линии и акватории сотрудники АСС не обнаружили пропавшего и вскоре поиск был возобновлён.
Напомним, новосибирец с сахарным диабетом потерялся из-за осенней распутицы на дорогах под Новосибирском.
Никита Манько
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