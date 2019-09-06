«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

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«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазеРубрика: общество
13.09.2019 16:02
фото из группы «Ревизорро Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»
В Красноярске местные жители установили оригинальный флюгер; «инсталляция» напоминает о смоге от лесных пожаров в Сибири.
Жителей Красноярска напугал необычный флюгер, который установлен в микрорайоне Водники. Фотографии «проклятой невесты Страшной Яны» появились в группе «Ревизорро Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, в пятницу, 13-е.
«Наверное, протест против "чёрного неба"», – пишет автор поста, предполагая, что «инсталляция» посвящена проблеме загрязнения воздуха из-за лесных пожаров в Сибири.
Пользователи сети тут же стали обсуждать фигуру в свадебном платье и противогазе, которая парит в воздухе. Ей даже дали имя – Страшная Яна. Многие высказали мнение, что им бы не хотелось столкнуться с ней ночью в безлюдном переулке.
«Ещё, наверное, фонарь ночью прямо на неё светит, так и умереть от страха можно»;
«На Водниках все мужики пить бросят, это 100 %».
Напомним, в конце июля памятник без лица напугал путешественников на Алтае.
Никита Минин
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