«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

фото из группы «Ревизорро Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Красноярске местные жители установили оригинальный флюгер; «инсталляция» напоминает о смоге от лесных пожаров в Сибири.

Жителей Красноярска напугал необычный флюгер, который установлен в микрорайоне Водники. Фотографии «проклятой невесты Страшной Яны» появились в группе «Ревизорро Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, в пятницу, 13-е.

«Наверное, протест против "чёрного неба"», – пишет автор поста, предполагая, что «инсталляция» посвящена проблеме загрязнения воздуха из-за лесных пожаров в Сибири.

Пользователи сети тут же стали обсуждать фигуру в свадебном платье и противогазе, которая парит в воздухе. Ей даже дали имя – Страшная Яна. Многие высказали мнение, что им бы не хотелось столкнуться с ней ночью в безлюдном переулке.

«Ещё, наверное, фонарь ночью прямо на неё светит, так и умереть от страха можно»;

«На Водниках все мужики пить бросят, это 100 %».

Напомним, в конце июля памятник без лица напугал путешественников на Алтае.