Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

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С момента создания петиции, 10 сентября, её подписали очень много людей не только из России, но и из зарубежных стран; автор документа не рассчитывала на такой резонанс.

В защиту Данилы Сафронова из Томска в начале недели была создана петиция. За считанные дни её подписали более 180 тысяч человек. Как ранее сообщал Сиб.фм в начале июня Данила от отчаяния ударил кулаком по капоту автомобиля, задавившего его трёхмесячного щенка. Владелец внедорожника подал в суд на подростка с требованием возместить ущерб в размере 14 тысяч рублей. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Правда, как стало известно, следователи попросили прокуратуру вернуть дело в СУ СКР. В защиту Данилы выступила уполномоченный по правам защиты детей при президенте России Анна Кузнецова.

Параллельно в интернете появилась петиция в защиту Данилы. Как рассказала Сиб.фм автор петиции Майя Кирюхина, такого резонанса от размещённого ей документа на сайте change.org она не ожидала.

«На третий день уже было более 110 тысяч подписантов. Её подписывали не только в России, но и в США, Италии, Австралии и других странах», – сообщила Майя Кирюхина.

Женщина добавила, что любое убийство ужасно, особенно когда свидетелями становятся дети.

Напомним, в июле была создана петиция с требованием ввести режим ЧС из-за горящих лесов, за несколько дней её подписали более 100 тысяч человек.