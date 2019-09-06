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Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

Рубрика: общество

13.09.2019 10:47

Фото с сайта tv2.today

С момента создания петиции, 10 сентября, её подписали очень много людей не только из России, но и из зарубежных стран; автор документа не рассчитывала на такой резонанс.

В защиту Данилы Сафронова из Томска в начале недели была создана петиция. За считанные дни её подписали более 180 тысяч человек. Как ранее сообщал Сиб.фм в начале июня Данила от отчаяния ударил кулаком по капоту автомобиля, задавившего его трёхмесячного щенка. Владелец внедорожника подал в суд на подростка с требованием возместить ущерб в размере 14 тысяч рублей. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Правда, как стало известно, следователи попросили прокуратуру вернуть дело в СУ СКР. В защиту Данилы выступила уполномоченный по правам защиты детей при президенте России Анна Кузнецова. 

Параллельно в интернете появилась петиция в защиту Данилы. Как рассказала Сиб.фм автор петиции Майя Кирюхина, такого резонанса от размещённого ей документа на сайте change.org она не ожидала. 

«На третий день уже было более 110 тысяч подписантов. Её подписывали не только в России, но и в США, Италии, Австралии и других странах», – сообщила Майя Кирюхина.

Женщина добавила, что любое убийство ужасно, особенно когда свидетелями становятся дети.

Напомним, в июле была создана петиция с требованием ввести режим ЧС из-за горящих лесов, за несколько дней её подписали более 100 тысяч человек.

 

Анатолий Якимов

Теги: Томская область петиция

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Лента новостей

Предложить новость

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

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Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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