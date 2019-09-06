Помогающий улучшить потенцию продукт оказался опасным для мужского здоровья

5 баллов
+8
65.19 71.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Помогающий улучшить потенцию продукт оказался опасным для мужского здоровья

Рубрика: наука

13.09.2019 11:15

Фото с сайта shutterstock.com

В мёде эксперты нашли несколько видов опасных веществ, которые могут влиять на потенцию; также из-за пестицидов могут появиться проблемы при зачатии ребёнка естественным способом.

Швейцарские учёные из Университета Невшателя нашли опасные пестициды в некоторых видах мёда, сообщило издание «Южный федеральный».

Специалисты протестировали около двухсот образцов мёда. Выяснилось, что вопреки общепринятому мнению о том, что мёд положительно влияет на потенцию, большая часть образцов может дать обратный эффект. В 75 % изученных сортов мёда найден один или несколько видов пестицидов, которые опасны для здоровья.

Специалисты же из университета Сассекса сделали вывод, что мёд, содержащий особый вид пестицидов – неоникотиноиды, негативно влияет на мужскую потенцию. Также такое мнение разделили учёные из Научно-исследовательского института в Квебеке.

После проведения экспериментов специалисты выяснили, что даже небольшая доля этого вещества может помешать выработке тестостерона. А при длительном приёме этого вида пестицидов человек и вовсе может лишиться потенции. Также неоникотиноиды негативно влияют на способность зачать детей естественным способом.

Напомним, в сентябре 2019 года учёные создали уникальный эмбрион-химеру.

Дарья Мелехова

Теги: мужчины ученые болезнь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Видео: свадебное платье Ксении Собчак попало в сеть

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые страшные фильмы ужасов 80-х

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирский Левша решил монетизировать своё искусство

сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
03.07.2019

Видеопроект «Я отыщу себя везде»: Никита Сарычев

А...

Читать далее
Image
02.11.2018

Не любовь, а эпидемия

К чему приводит роман с абьюзером и как спасаться

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
07.06.2018

Куда уходят губернаторы

Как приходили к власти руководители Новосибирс...

Читать далее
Image
29.03.2018

Энтузиазм с олимпийским размахом

Почему после общения с ветера...

Читать далее
Image
08.03.2018

Мужики берут на себя всё

Что новосибирские мужчины дарят женщинам в их ...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские учёные выясняют воздействие инсектицидов на малярийных комаров 06.09.2019 Мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновке 30.08.2019 Новосибирские учёные представят прорывные разработки для реализации нацпроектов 29.08.2019

Популярное

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири