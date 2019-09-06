Помогающий улучшить потенцию продукт оказался опасным для мужского здоровья

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В мёде эксперты нашли несколько видов опасных веществ, которые могут влиять на потенцию; также из-за пестицидов могут появиться проблемы при зачатии ребёнка естественным способом.

Швейцарские учёные из Университета Невшателя нашли опасные пестициды в некоторых видах мёда, сообщило издание «Южный федеральный».

Специалисты протестировали около двухсот образцов мёда. Выяснилось, что вопреки общепринятому мнению о том, что мёд положительно влияет на потенцию, большая часть образцов может дать обратный эффект. В 75 % изученных сортов мёда найден один или несколько видов пестицидов, которые опасны для здоровья.

Специалисты же из университета Сассекса сделали вывод, что мёд, содержащий особый вид пестицидов – неоникотиноиды, негативно влияет на мужскую потенцию. Также такое мнение разделили учёные из Научно-исследовательского института в Квебеке.

После проведения экспериментов специалисты выяснили, что даже небольшая доля этого вещества может помешать выработке тестостерона. А при длительном приёме этого вида пестицидов человек и вовсе может лишиться потенции. Также неоникотиноиды негативно влияют на способность зачать детей естественным способом.

Напомним, в сентябре 2019 года учёные создали уникальный эмбрион-химеру.