Помогающий улучшить потенцию продукт оказался опасным для мужского здоровья

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Помогающий улучшить потенцию продукт оказался опасным для мужского здоровьяРубрика: наука
13.09.2019 11:15
Фото с сайта shutterstock.com
В мёде эксперты нашли несколько видов опасных веществ, которые могут влиять на потенцию; также из-за пестицидов могут появиться проблемы при зачатии ребёнка естественным способом.
Швейцарские учёные из Университета Невшателя нашли опасные пестициды в некоторых видах мёда, сообщило издание «Южный федеральный».
Специалисты протестировали около двухсот образцов мёда. Выяснилось, что вопреки общепринятому мнению о том, что мёд положительно влияет на потенцию, большая часть образцов может дать обратный эффект. В 75 % изученных сортов мёда найден один или несколько видов пестицидов, которые опасны для здоровья.
Специалисты же из университета Сассекса сделали вывод, что мёд, содержащий особый вид пестицидов – неоникотиноиды, негативно влияет на мужскую потенцию. Также такое мнение разделили учёные из Научно-исследовательского института в Квебеке.
После проведения экспериментов специалисты выяснили, что даже небольшая доля этого вещества может помешать выработке тестостерона. А при длительном приёме этого вида пестицидов человек и вовсе может лишиться потенции. Также неоникотиноиды негативно влияют на способность зачать детей естественным способом.
Напомним, в сентябре 2019 года учёные создали уникальный эмбрион-химеру.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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