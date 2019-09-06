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После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»Рубрика: экономика, общество
13.09.2019 13:38
фото с сайта pixabay.com
Предприятие не соблюдает правила безопасности и охраны труда; в июле под бетонной плитой там погибла женщина.
Прокуратура Новосибирской области передала в суд дело о нарушениях, выявленных на одном из филиалов МКП «Горэлектротранспорт», сообщает пресс-служба ведомства. Как ранее писал Сиб.фм, в июле на территории филиала «Кировское троллейбусное депо» в результате несчастного случая пострадали несколько работников предприятия. Водитель троллейбуса совершал манёвр на территории депо, но не рассчитал траекторию и задел бетонный козырёк здания. Одна из сотрудниц погибла под придавившей её бетонной плитой.
Филиал обслуживает троллейбусные маршруты № 4, 8 и 26. После инцидента прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности и охраны труда. На филиале МКП «ГЭТ» выявили множество нарушений. Административные дела завели за нарушения режима отдыха водителей, выход на линию неисправных транспортных средств, отсутствие психиатрических осмотров и инструктажа.
Дело «Кировского троллейбусного депо» передали в суд. Прокуратура сообщает, что результаты проверки находятся на особом контроле.
Напомним, в июле долги «Горэлектротранспорта» списали на заниженную стоимость проезда.
Эмиль Фукс
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