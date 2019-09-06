Председателя общества инвалидов обвинили в коррупции под Новосибирском

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Более 380 тысяч рублей на создание рабочих мест для инвалидов были, по версии следствия, похищены; председатель организации не признала вину и отказалась давать показания.

Председатель Искитимского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в присвоении субсидий бюджета на создание рабочих мест. Сегодня, 13 сентября, в Искитимской районной прокуратуре рассказали подробности поступившего уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

Первый эпизод случился в марте-апреле 2013 года. Согласно материалам дела, председатель общества инвалидов запросила в Центре занятости населения Новосибирской области средства на приобретение товаров и оборудования для создания рабочих мест для инвалидов, членов семей людей с инвалидностью и многодетных семей.

Центр занятости населения перечислил на счёт организации инвалидов более 304 тысяч рублей, взамен председатель предоставила документы о приобретении товаров и трудоустройстве четырёх человек. По данным следствия, эти документы оказались подложными.

Второй эпизод произошёл в июле 2014 года, тогда председатель общества инвалидов заключила с центром занятости соглашение о предоставлении субсидии в 80 тысяч рублей на трудоустройство инвалидов. Деньги были также перечислены из средств областного бюджета.

«Подозреваемая обвиняется в хищении средств с использованием служебного положения, дело начали рассматривать в суде. Согласно материалам дела, 61-летняя женщина до сих пор является председателем отделения Всероссийского общества инвалидов, она не признала вину и отказалась давать показания на стадии следствия. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Искитимского района Яна Кунгурцева.

Напомним, 5 июля замдиректора новосибирской школы обвинили в хищении миллионов на госзакупках.