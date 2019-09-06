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Председателя общества инвалидов обвинили в коррупции под Новосибирском

Рубрика: общество

13.09.2019 17:44

ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM из архива Сиб.фм

Более 380 тысяч рублей на создание рабочих мест для инвалидов были, по версии следствия, похищены; председатель организации не признала вину и отказалась давать показания. 

Председатель Искитимского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в присвоении субсидий бюджета на создание рабочих мест. Сегодня, 13 сентября, в Искитимской районной прокуратуре рассказали подробности поступившего уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

Первый эпизод случился в марте-апреле 2013 года. Согласно материалам дела, председатель общества инвалидов запросила в Центре занятости населения Новосибирской области средства на приобретение товаров и оборудования для создания рабочих мест для инвалидов, членов семей людей с инвалидностью и многодетных семей. 

Центр занятости населения перечислил на счёт организации инвалидов более 304 тысяч рублей, взамен председатель предоставила документы о приобретении товаров и трудоустройстве четырёх человек. По данным следствия, эти документы оказались подложными.

Второй эпизод произошёл в июле 2014 года, тогда председатель общества инвалидов заключила с центром занятости соглашение о предоставлении субсидии в 80 тысяч рублей на трудоустройство инвалидов. Деньги были также перечислены из средств областного бюджета.

«Подозреваемая обвиняется в хищении средств с использованием служебного положения, дело начали рассматривать в суде. Согласно материалам дела, 61-летняя женщина до сих пор является председателем отделения Всероссийского общества инвалидов, она не признала вину и отказалась давать показания на стадии следствия. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Искитимского района Яна Кунгурцева.

Напомним, 5 июля замдиректора новосибирской школы обвинили в хищении миллионов на госзакупках.

Никита Манько

Теги: работа коррупция мошенничество инвалиды

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сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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