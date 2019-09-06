Рабочий погиб от взрыва при сварочных работах

Фото СКР по Алтайскому краю

При ремонте труб в Бийске взорвалась ёмкость с токсичными отходами; сварщик скончался на месте.

При проведении сварочных работ погиб 30-летний электрогазосварщик, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Инцидент произошёл накануне. Сварщик компании «Транспортные логические системы» ремонтировал трубы «Бийского олеумного завода».

Рабочий занимался соединением труб над ёмкостью с токсичными химическими отходами, когда произошёл хлопок. От взрыва электрогазосварщик скончался на месте до прибытия врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, недавно в Якутии работник шахты погиб при падении с высоты.