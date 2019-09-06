Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

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Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитростьРубрика: общество
13.09.2019 12:23
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Жительница Новосибирска задолжала государству более 1 миллиона рублей; чтобы заставить женщину платить по счетам, судебным приставам пришлось пойти на хитрость.
Судебные приставы-исполнители в Новосибирске вынуждены были пойти на хитрость, чтобы встретиться с избегавшей их должницей. Они пригласили женщину в отдел якобы для ознакомления с документами, а сами тем временем арестовали её дорогое авто. Об этом сообщается на сайте УФССП по Новосибирской области.
Долг гражданки Г. перевалил за миллион рублей, при этом женщина отказывалась являться в отдел судебных приставов. В телефонных разговорах с представителями службы она утверждала, что все решения по исполнительным документам якобы отменены судом. На деле же эта информация не подтвердилась.
«Тогда судебный пристав, проявив смекалку, предложил должнице представить копии указанных решений для окончания исполнительных производств в отдел судебных приставов», – говорится на сайте ведомства.
На встречу с представителями власти должница приехала на собственном авто, которое припарковала на Красном проспекте. Пока она находилась на приёме в УФССП, сотрудники заблокировали выезд с парковки. После чего приставы арестовали и изъяли автомобиль «Мерседес Бенц GLK 220 CDI 4 MATIC», стоимость которого превышает 800 тысяч рублей.
Напомним, 12 июля Сиб.фм сообщал, что судебные приставы узнали о настоящей работе должницы по её странице в Instagram.
Мария Машанова
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