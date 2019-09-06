Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

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Эксперты протестировали новинки и обновили свой рейтинг; испытания проходили по 231 параметру.

В Роскачестве испытали 23 модели новых смартфонов и обновили рейтинг самых популярных гаджетов. Результаты исследования появились на сайте организации. Тестировали телефоны в одинаковых лабораторных условиях по 231 параметру, среди которых качество фото- и видеосъёмки, прочность и удобство использования.

«Лидер остался прежним – Samsung Galaxy S10+. Также на верхние строчки списка попали ещё два смартфона от этого производителя: Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. Кроме того, неплохие результаты в ходе испытаний показали новинки OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T», – говорится в сообщении Роскачества.

На данный момент организация испытала 474 смартфона, 106 из которых уже вышли из продажи. Сравнить модели между собой можно на сайте Роскачества.

Напомним, 11 сентября Apple презентовала новый iPhone с тремя камерами.