Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

Лента новостейПредложить новость
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады
Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»
Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске
После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые моделиРубрика: общество
13.09.2019 13:29
фото с сайта pixabay.com
Эксперты протестировали новинки и обновили свой рейтинг; испытания проходили по 231 параметру.
В Роскачестве испытали 23 модели новых смартфонов и обновили рейтинг самых популярных гаджетов. Результаты исследования появились на сайте организации. Тестировали телефоны в одинаковых лабораторных условиях по 231 параметру, среди которых качество фото- и видеосъёмки, прочность и удобство использования.
«Лидер остался прежним – Samsung Galaxy S10+. Также на верхние строчки списка попали ещё два смартфона от этого производителя: Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. Кроме того, неплохие результаты в ходе испытаний показали новинки OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T», – говорится в сообщении Роскачества.
На данный момент организация испытала 474 смартфона, 106 из которых уже вышли из продажи. Сравнить модели между собой можно на сайте Роскачества.
Напомним, 11 сентября Apple презентовала новый iPhone с тремя камерами.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе
Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ
Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады
Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»
Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске
После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное