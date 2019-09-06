Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

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Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопаркеРубрика: общество
13.09.2019 22:17
Фото из группы "Роев ручей – парк флоры и фауны в Красноярске" в социальной сети "ВКонтакте"
Матильде уже полгода; в «Роев ручей» она приехала только на днях.
В красноярский зоопарк «Роев ручей» привезли енотовидную собаку по имени Матильда. Об этом 13 сентября сообщили в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
По словам зоологов, енотовидные собачки выглядят, как собаки, но мордочка и шерсть у них как у енотов. По зоопарку животные прогуливаются на поводке.
Они единственные псовые, способные к спячке в суровые морозы. В эти периоды их метаболизм снижается на 25%. Чаще всего эти животные обитают в северо-восточном Индокитае, Китае, Приамурье, Приморье, Японии и Корейском полуострове. Также во времена СССР животных расселили по всей территории России. Быстрее всего они прижились в западной части, но также их можно встретить в Новосибирской, Омской, Курганской и Челябинской областях. Енотовидные собаки в естественных условиях живут в норах, оставленных лисами и барсуками. Сами норы роют себе редко.
Питаются животные так же, как и остальные псовые – мясом, рыбой, яйцами птиц, беспозвоночными, ягодами и некоторыми травами.
Напомним, в августе 2019 года в Новосибирском зоопарке появилась поющая обезьяна.
Дарья Мелехова
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