Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

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Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в НовосибирскеРубрика: общество
14.09.2019 07:53
фото Анны Боярской со странцы группы "Сообщество Академгородка | Новосибирск” в социальной сети "ВКонтакте"
Жительница Академгородка пообещала вознаграждение за возврат синицы; девушка выкормила птицу с лысого птенца.
В группе “Сообщество Академгородка | Новосибирск” появилось объявление о розыске ручной синицы.
“Пожалуйста!! Помогите: выпорхнула ручная синица, была выкормлена с лысого птенца. Окольцована: желтым и зеленым кольцом с семёрками. Птица ручная, можно приманить творогом, будет скорее всего влетать в окна”, сообщила владелица птицы Анна Боярская.
За возврат своей питомицы девушка обещает вознаграждение.
После размещения объявления хозяйке птицы позвонили и сообщили, что странно ведущая себя птица села на детей на Цветном проезде. Малыши сообщили родителям, а те позвонили Анне.
“Мы тут же поехали туда: звали, искали приманивали и увидели ее на дереве всё у того же дёнера) Сняли шапки и она прыгнула на плечо)”, — сообщила Анна в социальной сети (пунктуация и орфография автора сохранены, прим. Сиб.фм).
В подтверждение благополучного исхода поисков Анна выложила новое фото своей питомицы.
Напомним, 2 сентября новосибирские волонтёры выпустили на волю редкую птицу.
Татьяна Картавых
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