Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

фото Анны Боярской со странцы группы "Сообщество Академгородка | Новосибирск” в социальной сети "ВКонтакте"

Жительница Академгородка пообещала вознаграждение за возврат синицы; девушка выкормила птицу с лысого птенца.

В группе “Сообщество Академгородка | Новосибирск” появилось объявление о розыске ручной синицы.

“Пожалуйста!! Помогите: выпорхнула ручная синица, была выкормлена с лысого птенца. Окольцована: желтым и зеленым кольцом с семёрками. Птица ручная, можно приманить творогом, будет скорее всего влетать в окна”, сообщила владелица птицы Анна Боярская.

За возврат своей питомицы девушка обещает вознаграждение.

После размещения объявления хозяйке птицы позвонили и сообщили, что странно ведущая себя птица села на детей на Цветном проезде. Малыши сообщили родителям, а те позвонили Анне.

“Мы тут же поехали туда: звали, искали приманивали и увидели ее на дереве всё у того же дёнера) Сняли шапки и она прыгнула на плечо)”, — сообщила Анна в социальной сети (пунктуация и орфография автора сохранены, прим. Сиб.фм).

В подтверждение благополучного исхода поисков Анна выложила новое фото своей питомицы.

Напомним, 2 сентября новосибирские волонтёры выпустили на волю редкую птицу.