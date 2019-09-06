S7 высадила 20 тысяч деревьев под Новосибирском

Фото предоставлено авиакомпанией S7

В пятницу 300 человек посадили саженцы сосны и лиственницы на площади пять гектаров в Коченёвском районе; в акции принимали волонтёры экологической организации «ЭКА» и сотрудники S7 Airlines.

Под Новосибирском высадили 20 тысяч деревьев в рамках акции «Мы – Сибирь». Как ранее сообщал Сиб.фм, авиакомпания S7 вернула старый бренд «Сибирь» из-за лесных пожаров. Авиаторы решили привлечь внимание к проблеме лесных пожаров. Поэтому с 1 августа с каждого проданного авиабилета по сибирским направлениям на сайте или через мобильное приложение 100 рублей направлялись на посадку деревьев.

А уже 4 сентября стало известно, что авиакомпания собрала деньги на посадку одного миллиона деревьев. 13 сентября первые саженцы сосны и лиственницы посадили в Коченёвском районе. Старт дал председатель Совета директоров S7 Group Владислав Филёв и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Владислав Филёв поблагодарил всех, кто помогал собирать деньги на высадку саженцев.

«Нам очень приятно осознавать, что идея нашла очень широкий отклик. Нам удалось собрать средства для посадки миллиона деревьев в регионах Сибири всего за один месяц. Мы понимаем, что один миллион деревьев – лишь малый вклад, но я уверен, что любое усилие всегда лучше бездействия», – сообщил председатель совета директоров.

Он также понадеялся, что этот шаг вдохновит многих на создание подобных инициатив.

Инициативу авиакомпании поддержали известные актёры, фотографы и популярные блогеры, среди которых актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин и художница из Санкт-Петербурга Елена Шейдлина.

В октябре новые деревья будут высажены в Иркутской области. Всего же в течение двух лет в Сибири посадят один миллион деревьев.

Напомним, в начале августа Роскосмос опубликовал снимки сибирских пожаров.