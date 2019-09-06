Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахстана за день

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Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахстана за деньРубрика: общество, проиcшествия
13.09.2019 23:02
кадр из фильма "Разлом Сан-Андреас"
В пятницу 13 сентября на территории Сибири и Казахстана случилось семь землетрясений; тряхнуло Республику Алтай и Кузбасс.
За день 13 сентября на территории Сибири и Казахстана была отмечена повышенная сейсмическая активность. В Сибири тряхнуло Республику Алтай и Кузбасс. Отголоски докатились и до Новосибирска.
Первый толчок магнитудой 5,3 балла произошел в Республике Алтай в 11:35 по местному времени, второй — чуть слабее — в 5,1 балла, — через 15 минут. Отголоски этих землетрясений почувствовали в Бийске Алтайского края и в кузбасском Новокузнецке. В Новосибирской области некоторые жители, особенно имеющие квартиры на верхних этажах в Искитиме, Бердске и Новосибирске также заметили колебания.
После очередного толчка магнитудой 3,6 балла, в Республике Алтай прекратили занятия в школах и детских садах. Детей спешно вывели из зданий, а сами строения начали проверять на наличие повреждений.
В 12:35 по местному времени толчок в 2,5 балла был зарегистрирован на северо-западе от Прокопьевска
В 13:47 снова произошло землетрясение в Республике Алтай. На этот раз толчок магнитудой 3,4 балла зарегистрировали в районе населённого пункта Беляши.
В 14:20 ещё один удар по Кузбассу. Толчок магнитудой 2,5 балла зарегистрирован в 53 километрах от Кемерова.
Напомним, 5 сентября землетрясение зарегистрировали под Новосибирском.
Татьяна Картавых
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