Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

Фото предоставлено организаторами конкурса «Мисс Интеграция»

В Новосибирске прошёл пятый ежегодный всероссийский конкурс красоты для девушек, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Жительница Красноярска Наталья Рыжова одержала победу в конкурсе красоты для особенных девушек «Мисс Интеграция». Мероприятие прошло 12 сентября на сцене театра «Глобус».

Также члены жюри отдали победу Наталье в номинациях «Мисс оригинальность» и «Мисс Социальный проект». Помимо всего, девушка получила приз зрительских симпатий. Наградой для неё стала путёвка в Париж, где победительница сможет своими глазами увидеть конкурс красоты международного масштаба.

Наталья привыкла соревноваться и побеждать во всём: она является многократным призёром чемпионатов России по стрельбе из лука и лёгкой атлетике. Девушка даже стала победителем марафона на спортивной коляске (42 километра). На этом таланты красавицы не заканчиваются. Она записала музыкальный альбом и сняла видеоклип на одну из песен сборника.

В рамках мероприятия Наталья представляла проект «Преодоление себя», посвящённый занятиям, которые обучат человека самостоятельно передвигаться на коляске по городу.

Кроме неё в конкурсе участвовали 13 красивых девушек со всей России. Участницы приехали из Москвы, Абакана, Сургута, Томска и других городов.

Напомним, в августе Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев.