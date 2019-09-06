Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

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Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота МотиРубрика: общество, проиcшествия
13.09.2019 17:23
фото из группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»
Дело об убийстве рыжего любимца Академгородка передали в следственный комитет; это произошло спустя месяц после гибели кота.
Полиция передала уголовное дело о жестоком убийстве кота Моти в региональный следственный комитет. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Как стало известно ранее, 5 августа рыжий кот Мотя вышел на прогулку, но так и не вернулся домой. Благодаря записям с камер видеонаблюдения хозяйка обнаружила тело своего питомца в мусорном баке. В убийстве обвинили школьницу, которая жила в одном доме с владельцами Моти. Жители Новосибирска потребовали наказать предполагаемую живодёрку и устроили во дворе её дома пикет, на который пришли 150 человек.
Напомним, ранее зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска.
Никита Минин
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