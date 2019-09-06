Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе во Франции

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Сотрудники французского суда объяснили решение тем, что секс является частью повседневной жизни; при смерти сотрудника во время полового акта его семья будет получать компенсацию от государства.

Мужчина, умерший во время секса в командировке, признан французским судом жертвой несчастного случая на работе, сообщает местное издание BFMTV.

Причиной такого решения стало то, что специалисты признали половой акт частью повседневной жизни наравне с приёмом пищи и принятием душа.

Погибший был инспектором техники безопасности в строительной компании. Во время очередной командировки мужчина умер от остановки сердца во время секса. Теперь семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя умершего мужчины.

Напомним, в августе 2019 года секс стал причиной жестокого убийства в Кемеровской области.