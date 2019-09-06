Священник предложил девушке «остудить свой пукан»

фото с сайта PIXABAY.COM и из группы «Типичный Челябинск» соцсети «ВКонтакте»

Отец Дионисий Васецкий оставил грубый комментарий в социальных сетях; до этого он прославился тем, что избил женщину.

Батюшка Дионисий Васецкий, брат бывшего епископа магнитогорской епархии Иннокентия нагрубил девушке в социальной сети. Информация об этом появилась в группе «Типичный Челябинск».

«Девушка! Остудите свой пукан. Иначе треснет сейчас», – написал священнослужитель в комментариях под записью о маникюре.

К сожалению, в настоящее время все комментарии удалены, поэтому проследить всю нить беседы невозможно. Однако бестактность 29-летнего батюшки не вызывает сомнений.

«Ничего страшного – купит свечку и воском трещину заделает», – смеются пользователи интернета.

Ранее Васецкий уже попадал в новостные заголовки из-за скандала с избиением пожилой сотрудницы епархии. Инцидент произошёл в декабре 2018 года. Женщине «прилетело» за неправильную парковку приехавшего в храм грузовика с игрушками для малоимущих семей. Тогда она попала в реанимацию, выписали пострадавшую только в январе этого года.

Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.