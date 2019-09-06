Лента новостейПредложить новость
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Священник предложил девушке «остудить свой пукан»Рубрика: общество
13.09.2019 10:41
фото с сайта PIXABAY.COM и из группы «Типичный Челябинск» соцсети «ВКонтакте»
Отец Дионисий Васецкий оставил грубый комментарий в социальных сетях; до этого он прославился тем, что избил женщину.
Батюшка Дионисий Васецкий, брат бывшего епископа магнитогорской епархии Иннокентия нагрубил девушке в социальной сети. Информация об этом появилась в группе «Типичный Челябинск».
«Девушка! Остудите свой пукан. Иначе треснет сейчас», – написал священнослужитель в комментариях под записью о маникюре.
К сожалению, в настоящее время все комментарии удалены, поэтому проследить всю нить беседы невозможно. Однако бестактность 29-летнего батюшки не вызывает сомнений.
«Ничего страшного – купит свечку и воском трещину заделает», – смеются пользователи интернета.
Ранее Васецкий уже попадал в новостные заголовки из-за скандала с избиением пожилой сотрудницы епархии. Инцидент произошёл в декабре 2018 года. Женщине «прилетело» за неправильную парковку приехавшего в храм грузовика с игрушками для малоимущих семей. Тогда она попала в реанимацию, выписали пострадавшую только в январе этого года.
Напомним, в конце августа стало известно, что священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное