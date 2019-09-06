Названы самые популярные авианаправления из Новосибирска

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Названы самые популярные авианаправления из НовосибирскаРубрика: общество
13.09.2019 11:13
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Нижневартовск – вылеты в эти города оказались самыми популярными среди новосибирцев нынешней осенью; авиабилеты востребованы, несмотря на почти пятипроцентное подорожание.
Названы города, в которые этой осенью оформлено больше всего авиабилетов из Новосибирска. В топ-5 направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Нижневартовск. Об этом со ссылкой на исследование сервиса путешествий Tutu.ru сообщает РБК.
По данным издания, пятёрка городов, куда чаще всего летят из столицы Сибири, с прошлого года не изменилась. Зато по сравнению с 2018-м вырос ценник на авиабилеты – в среднем на 5 %. Перелёт из Новосибирска по России в обе стороны подорожал с 17,8 до 18,7 тысячи рублей. А, к примеру, из столицы СФО в Москву и обратно сразу на 16 % – до 16,3 тысячи рублей.
Что касается зарубежных направлений, то тут лидируют Ташкент, Бишкек, Нур-Султан, Алматы и Баку. Цены на авиабилеты в этом секторе, наоборот, снизились – на 8-12 %.
Напомним, 2 сентября Сиб.фм писал, чем эксперты объясняют подорожание билетов на самолёт в России.
Мария Машанова
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Лента новостей
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