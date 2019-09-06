Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из НовосибирскаРубрика: общество
13.09.2019 10:59
фото с сайта pixabay.com
Люди не могли улететь в Симферополь почти семь часов; причиной стала техническая неисправность.
Новосибирская транспортная прокуратура проведёт проверку в связи с задержкой рейса в Толмачёво. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.
«12 сентября авиакомпанией "Сибирь" по технической причине был отложен вылет воздушного судна В-737-800 по маршруту Новосибирск – Симферополь с 17:45 до 00:36. В настоящее время пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом», – рассказали в пресс-службе.
На борту лайнера находились семь членов экипажа и 131 пассажир, включая восемь детей. Как сообщают очевидцы, самолёт пытался взлететь несколько раз, однако все попытки оказались неудачными.
Перед транспортной прокуратурой стоит задача проверить исполнение законодательства о безопасности полётов.
Напомним, ранее в сети появилось видео с неудачной попыткой самолёта улететь из аэропорта Толмачёво.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек
Начальника станции Новосибирск-Главный задержали при получении взятки
Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Маленькая Куба
Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о з...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное