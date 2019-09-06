Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

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Люди не могли улететь в Симферополь почти семь часов; причиной стала техническая неисправность.

Новосибирская транспортная прокуратура проведёт проверку в связи с задержкой рейса в Толмачёво. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.

«12 сентября авиакомпанией "Сибирь" по технической причине был отложен вылет воздушного судна В-737-800 по маршруту Новосибирск – Симферополь с 17:45 до 00:36. В настоящее время пассажиры отправлены к месту назначения резервным бортом», – рассказали в пресс-службе.

На борту лайнера находились семь членов экипажа и 131 пассажир, включая восемь детей. Как сообщают очевидцы, самолёт пытался взлететь несколько раз, однако все попытки оказались неудачными.

Перед транспортной прокуратурой стоит задача проверить исполнение законодательства о безопасности полётов.

Напомним, ранее в сети появилось видео с неудачной попыткой самолёта улететь из аэропорта Толмачёво.