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Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

Рубрика: общество

13.09.2019 19:49

Фото пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области

Высадка деревьев 13 сентября в Коченёвском лесничестве стала центральным мероприятием ежегодной акции «Посади свой лес», посадку более 20 тысяч саженцев сосны в землю возглавили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров группы компаний S7Group Владислав Филёв.

На посадку деревьев средства авиакомпанией в специальный фонд отчислялись по 100 рублей с каждого билета, проданного по сибирским направлениям, а также добровольные отчисления. Авиакомпания заключила договор с Межрегиональной общественной экологической организацией «ЭКА», которая будет и дальше реализовывать проект.

«Мы всегда говорим о том, что подобные акции носят и информационно-пропагандистский характер, они призваны привлечь внимание большого круга жителей к проблеме сохранения, восстановления лесов. И здорово, что эти акции находят сторонников: к ним присоединяются многие предприятия, трудовые коллективы. Сегодня акцию организовала компания S7, вернувшая на период ее проведения себе прежнее название — «Сибирь», — сообщил Андрей Травников.

По словам главы региона в течение следующих двух недель деревья будут высажены ещё на 17 гектарах в Коченёвском и Сузунском лесничествах. Посадки запланированы таким образом: ещё семь гектаров высадят 20-21 сентября 2019 года на территории Коченёвского лесничества ; а 10 гектар посадят в Сузунском лесничестве 27-28 сентября 2019 года. Всего в течение года запланировано посадить более 80 тысяч будущих деревьев.  

Региональная акция «Посади лес» соответствует задачам нацпроекта «Экология» и способствует его реализации в Новосибирской области. Одной из целей проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. За три года волонтёры, общественные организации и школьники высадили более 350 тысяч деревьев при поддержке правительства Новосибирской области. 

Напомним, 4 сентября стало известно, что авиакомпания S7 собрала деньги на посадку одного миллиона деревьев.

Никита Манько

Теги: экология губернатор S7 деревья

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сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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