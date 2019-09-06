Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под Новосибирском

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Травников возглавил высадку 20 тысяч деревьев вместе с «S7» под НовосибирскомРубрика: общество
13.09.2019 19:49
Фото пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области
Высадка деревьев 13 сентября в Коченёвском лесничестве стала центральным мероприятием ежегодной акции «Посади свой лес», посадку более 20 тысяч саженцев сосны в землю возглавили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров группы компаний S7Group Владислав Филёв.
На посадку деревьев средства авиакомпанией в специальный фонд отчислялись по 100 рублей с каждого билета, проданного по сибирским направлениям, а также добровольные отчисления. Авиакомпания заключила договор с Межрегиональной общественной экологической организацией «ЭКА», которая будет и дальше реализовывать проект.
«Мы всегда говорим о том, что подобные акции носят и информационно-пропагандистский характер, они призваны привлечь внимание большого круга жителей к проблеме сохранения, восстановления лесов. И здорово, что эти акции находят сторонников: к ним присоединяются многие предприятия, трудовые коллективы. Сегодня акцию организовала компания S7, вернувшая на период ее проведения себе прежнее название — «Сибирь», — сообщил Андрей Травников.
По словам главы региона в течение следующих двух недель деревья будут высажены ещё на 17 гектарах в Коченёвском и Сузунском лесничествах. Посадки запланированы таким образом: ещё семь гектаров высадят 20-21 сентября 2019 года на территории Коченёвского лесничества ; а 10 гектар посадят в Сузунском лесничестве 27-28 сентября 2019 года. Всего в течение года запланировано посадить более 80 тысяч будущих деревьев.
Региональная акция «Посади лес» соответствует задачам нацпроекта «Экология» и способствует его реализации в Новосибирской области. Одной из целей проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. За три года волонтёры, общественные организации и школьники высадили более 350 тысяч деревьев при поддержке правительства Новосибирской области.
Напомним, 4 сентября стало известно, что авиакомпания S7 собрала деньги на посадку одного миллиона деревьев.
Никита Манько
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