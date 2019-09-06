Уголовник убил свою трёхлетнюю падчерицу

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Уголовник убил свою трёхлетнюю падчерицуРубрика: проиcшествия
13.09.2019 17:41
Фото со страницы patriotkaragandy в социальной сети Instagram
Мужчина жестоко избил девочку; у неё обнаружили ссадины, гематомы и переломы.
Отчим избил до смерти свою падчерицу в столице Казахстана. Об этом сообщили на странице patriotkaragandy в социальной сети Instagram со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, мужчина разозлился на девочку и жестоко избил её. Ребёнок попал в реанимацию. Врачи обнаружили ссадины, гематомы и переломы костей. Спасти девочку не удалось. От полученных травм она скончалась.
Девочка росла в неблагополучной семье: отчим и мать имели судимость, однако ребёнка из семьи не забирали. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». Расследование дела продолжается.
Напомним, в сентябре 2019 года сибиряк чуть не убил нежеланного ребёнка.
Дарья Мелехова
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