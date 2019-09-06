Уголовник убил свою трёхлетнюю падчерицу

Фото со страницы patriotkaragandy в социальной сети Instagram

Мужчина жестоко избил девочку; у неё обнаружили ссадины, гематомы и переломы.

Отчим избил до смерти свою падчерицу в столице Казахстана. Об этом сообщили на странице patriotkaragandy в социальной сети Instagram со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина разозлился на девочку и жестоко избил её. Ребёнок попал в реанимацию. Врачи обнаружили ссадины, гематомы и переломы костей. Спасти девочку не удалось. От полученных травм она скончалась.

Девочка росла в неблагополучной семье: отчим и мать имели судимость, однако ребёнка из семьи не забирали. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». Расследование дела продолжается.

Напомним, в сентябре 2019 года сибиряк чуть не убил нежеланного ребёнка.