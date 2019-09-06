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Уголовник убил свою трёхлетнюю падчерицу

Рубрика: проиcшествия

13.09.2019 17:41

Фото со страницы patriotkaragandy в социальной сети Instagram

Мужчина жестоко избил девочку; у неё обнаружили ссадины, гематомы и переломы.

Отчим избил до смерти свою падчерицу в столице Казахстана. Об этом сообщили на странице patriotkaragandy в социальной сети Instagram со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина разозлился на девочку и жестоко избил её. Ребёнок попал в реанимацию. Врачи обнаружили ссадины, гематомы и переломы костей. Спасти девочку не удалось. От полученных травм она скончалась.

Девочка росла в неблагополучной семье: отчим и мать имели судимость, однако ребёнка из семьи не забирали. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». Расследование дела продолжается.

Напомним, в сентябре 2019 года сибиряк чуть не убил нежеланного ребёнка.

 

Дарья Мелехова

Теги: дети смерть родители

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Предложить новость

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

S7 высадила 20 тысяч деревьев под Новосибирском

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»

сегодня 13:38 Экономика 0 Коммент.

Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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