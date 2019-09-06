«Вечеринка Ретро FM» пройдёт в клубном ресторане «Максимилианс»

Фото «Ретро FM»

В баварском клубном ресторане «Максимилианс» 14 сентября состоится очередная «Вечеринка Ретро FM»; сбор гостей в 20:00.

«Вечеринка Ретро FM» – это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей «Ретро FM».

Уже завтра, в субботу, вечером в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х, кавер-группа «Импульсы», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущий любимой радиостанции! А главное – это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть!

Напоминаем, ежедневно с 18:00 до 19:00 в «Феличите» на «Ретро FM Новосибирск» можно выиграть входные билеты на вечеринку. Подробности в группе «ВКонтакте» или на сайте клубного ресторана.

Запрещено для детей.