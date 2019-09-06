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«Вечеринка Ретро FM» пройдёт в клубном ресторане «Максимилианс»

Рубрика: афиша, общество

13.09.2019 14:27

Фото «Ретро FM»

В баварском клубном ресторане «Максимилианс» 14 сентября состоится очередная «Вечеринка Ретро FM»; сбор гостей в 20:00.

«Вечеринка Ретро FM» – это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей «Ретро FM».

Уже завтра, в субботу, вечером в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х, кавер-группа «Импульсы», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущий любимой радиостанции! А главное – это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть!

Напоминаем, ежедневно с 18:00 до 19:00 в «Феличите» на «Ретро FM Новосибирск» можно выиграть входные билеты на вечеринку. Подробности в группе «ВКонтакте» или на сайте клубного ресторана.

Запрещено для детей.

Анатолий Якимов

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск Ретро FM

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Лента новостей

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«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

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Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

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«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-Главный

сегодня 15:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»

сегодня 13:38 Экономика 0 Коммент.

Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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