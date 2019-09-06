Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области

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Верблюд заблокировал движение по трассе в Омской областиРубрика: общество
13.09.2019 12:31
фото Оксаны Демедюк
Жители Омска заметили на дороге животное, которое не так часто можно встретить в Сибири.
В Омской области водители автомобилей немного удивились, увидев на трассе настоящего верблюда. Фотографии животного появились в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот кого увидели вчера на трассе Омск – Ишим. Мигрирует куда-то. Машин даже не боится», – пишет подписчица сообщества.
Верблюд спокойно прогуливается по дороге, позирует для фотографий и не даёт проехать машинам. В комментариях под постом люди написали, что таких животных разводят в деревне Яман и что местные жители уже привыкли к их внезапным появлениям.
«Из Омска даже верблюды хотят сбежать», – смеются пользователи сети.
Напомним, 8 сентября волка на ночной трассе встретили жители Омской области.
Никита Минин
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