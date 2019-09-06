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Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

Рубрика: общество

13.09.2019 19:42

Коллаж Сиб.фм

Сбежавший из России отсидел 40 суток ареста; российские следователи могут предъявить обвинение только через следственные органы Армении.

Подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ из Новосибирска отпущен из под стражи после 40 дней ареста. Сегодня, 13 сентября владелец подмосковного ресторана вышел на свободу в Армении, сообщило информагенство «Росбалт».

По данным СМИ, подозреваемый провёл положенные по закону 40 суток ареста и был отпущен властями Армении. На допросе в родной стране он отказался признать вину и не смог назвать имя убийца спецназовца.

По версии Следственного комитета России пьяная компания из 11 человек отмечала день рождения хозяина заведения ,который проходит подозреваемым в убийстве, и решила избить двух посетителей заведения – потерпевших Данилова и Сергеева. Пострадавших вытолкали на улицу, где после многочисленных ударов ногами и руками воткнули нож в живот Сергеева, причинив тяжкий вред здоровью. 

Вмешательство спецназовца ГРУ из Новосибирска Никиты Белянкина спасло жизнь жертвам избиения – боец потребовал прекратить избиение, а затем дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого три брата Айрапетяна и Ходжаян попытались избить молодого человека, подозреваемый ударил окружённого спецназовца ножом в сердце, после чего мужчина погиб на месте. Следователи полагают, что Белянкин погиб, выполняя общественный долг.  

Напомним, в июне новосибирцам предложили подписать петицию о признании Никиты Белянкина и Сергея Чуева Героями России.

 

 

 

Никита Манько

Теги: убийство международные отношения арест Следственный комитет

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сегодня 20:07 0 Коммент.

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сегодня 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

сегодня 19:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирец может потерять 200 тысяч из-за открытого письма мэру

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец вылечил сбитого ветерана и получил штраф вместо колонии

сегодня 17:53 Общество 0 Коммент.

Следователи займутся уголовным делом об убийстве кота Моти

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области придёт на работу в НОВАТ

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Ночь в лесу: новосибирец с сахарным диабетом потерялся под Новосибирском

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирской школы гениев минкульт аттестует повторно

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт грипп: медики назвали сроки

сегодня 16:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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