Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

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Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в АрменииРубрика: общество
13.09.2019 19:42
Коллаж Сиб.фм
Сбежавший из России отсидел 40 суток ареста; российские следователи могут предъявить обвинение только через следственные органы Армении.
Подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ из Новосибирска отпущен из под стражи после 40 дней ареста. Сегодня, 13 сентября владелец подмосковного ресторана вышел на свободу в Армении, сообщило информагенство «Росбалт».
По данным СМИ, подозреваемый провёл положенные по закону 40 суток ареста и был отпущен властями Армении. На допросе в родной стране он отказался признать вину и не смог назвать имя убийца спецназовца.
По версии Следственного комитета России пьяная компания из 11 человек отмечала день рождения хозяина заведения ,который проходит подозреваемым в убийстве, и решила избить двух посетителей заведения – потерпевших Данилова и Сергеева. Пострадавших вытолкали на улицу, где после многочисленных ударов ногами и руками воткнули нож в живот Сергеева, причинив тяжкий вред здоровью.
Вмешательство спецназовца ГРУ из Новосибирска Никиты Белянкина спасло жизнь жертвам избиения – боец потребовал прекратить избиение, а затем дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого три брата Айрапетяна и Ходжаян попытались избить молодого человека, подозреваемый ударил окружённого спецназовца ножом в сердце, после чего мужчина погиб на месте. Следователи полагают, что Белянкин погиб, выполняя общественный долг.
Напомним, в июне новосибирцам предложили подписать петицию о признании Никиты Белянкина и Сергея Чуева Героями России.
Никита Манько
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