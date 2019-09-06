Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

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Сбежавший из России отсидел 40 суток ареста; российские следователи могут предъявить обвинение только через следственные органы Армении.

Подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ из Новосибирска отпущен из под стражи после 40 дней ареста. Сегодня, 13 сентября владелец подмосковного ресторана вышел на свободу в Армении, сообщило информагенство «Росбалт».

По данным СМИ, подозреваемый провёл положенные по закону 40 суток ареста и был отпущен властями Армении. На допросе в родной стране он отказался признать вину и не смог назвать имя убийца спецназовца.

По версии Следственного комитета России пьяная компания из 11 человек отмечала день рождения хозяина заведения ,который проходит подозреваемым в убийстве, и решила избить двух посетителей заведения – потерпевших Данилова и Сергеева. Пострадавших вытолкали на улицу, где после многочисленных ударов ногами и руками воткнули нож в живот Сергеева, причинив тяжкий вред здоровью.

Вмешательство спецназовца ГРУ из Новосибирска Никиты Белянкина спасло жизнь жертвам избиения – боец потребовал прекратить избиение, а затем дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого три брата Айрапетяна и Ходжаян попытались избить молодого человека, подозреваемый ударил окружённого спецназовца ножом в сердце, после чего мужчина погиб на месте. Следователи полагают, что Белянкин погиб, выполняя общественный долг.

Напомним, в июне новосибирцам предложили подписать петицию о признании Никиты Белянкина и Сергея Чуева Героями России.