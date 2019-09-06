Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

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Мокрые от дождя дороги поливают в разных местах города; синоптики прогнозируют продолжение дождей на выходных.

Новосибирцы удивились поливальным машинам, которые моют мокрые дороги на вторые сутки частого дождя. Сегодня, 13 сентября, автор канала Влад Селедкин выложил видео «Супер мойка дорог города Новосибирска» на YouTube.

«Новосибирск. Идёт дождь, просто ливень. Аварийные службы моют асфальт, нормально со шланга поливают», – сообщил Влад Селедкин (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. Сиб.фм).

Корреспондент Сиб.фм убедился, что подобное происходит и на других концах города – поливальная машина работала на площади Трубникова. Редакция подготовила запрос в ГУБО мэрии Новосибирска с просьбой объяснить новую технологию уборки в дождь.

По прогнозам гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье новосибирцев ожидают переменные дожди и ночные заморозки до -1 градуса.

Напомним, 9 августа дорожники показали, как ремонтируют соломой огромные ямы в Новосибирской области.