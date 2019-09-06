Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

фото из группы аэропорта Толмачёво в социальной сети "ВКонтакте"

Пассажиры не могли улететь из Новосибирска почти семь часов; самолёт пытался взлететь два раза, но ничего не вышло.

В Новосибирском аэропорту почти на семь часов задержался рейс, который должен был доставить пассажиров в Симферополь. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, самолёт пытался взлететь несколько раз, но все попытки оказались неудачными. Вместо 17:45 рейс S7 5137 вылетел только в 00:36. За это время пассажиры успели изрядно понервничать.

Напомним, 12 сентября стало известно, что у авиакомпании S7 появился новый генеральный директор.