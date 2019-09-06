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Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

Рубрика: общество

13.09.2019 08:11

фото из группы аэропорта Толмачёво в социальной сети "ВКонтакте"

Пассажиры не могли улететь из Новосибирска почти семь часов; самолёт пытался взлететь два раза, но ничего не вышло.

В Новосибирском аэропорту почти на семь часов задержался рейс, который должен был доставить пассажиров в Симферополь. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, самолёт пытался взлететь несколько раз, но все попытки оказались неудачными. Вместо 17:45 рейс S7 5137 вылетел только в 00:36. За это время пассажиры успели изрядно понервничать.

Напомним, 12 сентября стало известно, что у авиакомпании S7 появился новый генеральный директор.

 

Никита Минин

Теги: Толмачёво Новосибирская область самолёт

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Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

General Motors объявил об отзыве автомобилей

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

вчера 22:11 Культура 0 Коммент.

Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны

вчера 20:39 Экономика 0 Коммент.

Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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