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Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

Рубрика: общество

13.09.2019 09:07

фото из социальных сетей

Мальчик побрил виски и отрастил хвостик, чтобы быть похожим на любимого футболиста; за это ему предложили перейти на домашнее обучение.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями ученика Сосновоборской школы за конфликт из-за причёски четвероклассника. Информация об этом появилась на сайте «РБК Красноярск». 

Маковская отметила, что образовательное учреждение не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребёнка. По словам министра, в переходном возрасте все дети пытаются выразить свою индивидуальность с помощью необычных причёсок и одежды. Среди таких подростков много победителей олимпиад и отличников, поэтому форма и цвет волос никак не влияют на процесс обучения. 

«Нестандартная прическа — это личное дело учеников», — подытожила Светлана Маковская во время личной встречи с родителями мальчика.

Как ранее сообщал Сиб.фм, руководство одной Сосновоборской школы возмутила причёска 10-летнего мальчика под названием «хипстерский пучок». Школьник увлекается футболом, поэтому решил побрить виски и отрастить хвостик, как у его любимого спортсмена Златана Ибрагимовича. Однако в школе не оценили такой способ выразиться и даже заявили, что похожая причёска «была популярна в гитлерюгенде». 

Мальчик быстро стал популярным: пользователи интернета распространили публикации с хештегом #HairLikeIbrahimovich, благодаря чему школьник получил тысячи лайков в Instagram.

Напомним, в апреле семиклассницу без смартфона затравили и спустили с лестницы в новосибирской школе. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Красноярский край дети

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Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:54 Общество 0 Коммент.

Видео: рейс из-за неисправности самолёта задержали в Толмачёво

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

Пять зарубежных ученых получили почётные звания СО РАН

сегодня 07:28 Наука 0 Коммент.

General Motors объявил об отзыве автомобилей

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Два сибирских вуза попали в престижный международный рейтинг

вчера 22:37 Общество 0 Коммент.

“Квартету И” дали заслуженных

вчера 22:11 Культура 0 Коммент.

Видео: таксист сбил ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские лазеры прошли испытания в новом пистолете Минобороны

вчера 20:39 Экономика 0 Коммент.

Школы для будущих академиков выбрала РАН в Новосибирске

вчера 20:09 Общество 0 Коммент.

Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирец разбил голову из-за лихача на "Мерседесе"

вчера 19:35 Хроника 0 Коммент.

Темпы уборочной кампании в Новосибирской области превышают показатели прошлого года

вчера 18:05 Политика 0 Коммент.

Силовики устроили «Шторм» на судоходном шлюзе Новосибирска

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

«Почта России» прокомментировала хищения в отделении связи

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Промышленный альпинист упал на козырёк подъезда

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские энергетики подключили к теплу первые объекты

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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