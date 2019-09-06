Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

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Власти извинились за травлю школьника из-за причёскиРубрика: общество
13.09.2019 09:07
фото из социальных сетей
Мальчик побрил виски и отрастил хвостик, чтобы быть похожим на любимого футболиста; за это ему предложили перейти на домашнее обучение.
Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями ученика Сосновоборской школы за конфликт из-за причёски четвероклассника. Информация об этом появилась на сайте «РБК Красноярск».
Маковская отметила, что образовательное учреждение не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребёнка. По словам министра, в переходном возрасте все дети пытаются выразить свою индивидуальность с помощью необычных причёсок и одежды. Среди таких подростков много победителей олимпиад и отличников, поэтому форма и цвет волос никак не влияют на процесс обучения.
«Нестандартная прическа — это личное дело учеников», — подытожила Светлана Маковская во время личной встречи с родителями мальчика.
Как ранее сообщал Сиб.фм, руководство одной Сосновоборской школы возмутила причёска 10-летнего мальчика под названием «хипстерский пучок». Школьник увлекается футболом, поэтому решил побрить виски и отрастить хвостик, как у его любимого спортсмена Златана Ибрагимовича. Однако в школе не оценили такой способ выразиться и даже заявили, что похожая причёска «была популярна в гитлерюгенде».
Мальчик быстро стал популярным: пользователи интернета распространили публикации с хештегом #HairLikeIbrahimovich, благодаря чему школьник получил тысячи лайков в Instagram.
Напомним, в апреле семиклассницу без смартфона затравили и спустили с лестницы в новосибирской школе.
Никита Минин
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Любитель икры будет мести улицы за браконьерские сети под Новосибирском
Педагоги подписали петицию в защиту директора Новосибирской музыкальной школы
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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