Власти извинились за травлю школьника из-за причёски

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Мальчик побрил виски и отрастил хвостик, чтобы быть похожим на любимого футболиста; за это ему предложили перейти на домашнее обучение.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями ученика Сосновоборской школы за конфликт из-за причёски четвероклассника. Информация об этом появилась на сайте «РБК Красноярск».

Маковская отметила, что образовательное учреждение не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребёнка. По словам министра, в переходном возрасте все дети пытаются выразить свою индивидуальность с помощью необычных причёсок и одежды. Среди таких подростков много победителей олимпиад и отличников, поэтому форма и цвет волос никак не влияют на процесс обучения.

«Нестандартная прическа — это личное дело учеников», — подытожила Светлана Маковская во время личной встречи с родителями мальчика.

Как ранее сообщал Сиб.фм, руководство одной Сосновоборской школы возмутила причёска 10-летнего мальчика под названием «хипстерский пучок». Школьник увлекается футболом, поэтому решил побрить виски и отрастить хвостик, как у его любимого спортсмена Златана Ибрагимовича. Однако в школе не оценили такой способ выразиться и даже заявили, что похожая причёска «была популярна в гитлерюгенде».

Мальчик быстро стал популярным: пользователи интернета распространили публикации с хештегом #HairLikeIbrahimovich, благодаря чему школьник получил тысячи лайков в Instagram.

Напомним, в апреле семиклассницу без смартфона затравили и спустили с лестницы в новосибирской школе.