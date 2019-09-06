«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-Главный

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«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-ГлавныйРубрика: проиcшествия
13.09.2019 15:07
кадр из видео, размещённого в официальной группе пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в социальной сети «ВКонтакте»
Видео задержания сотрудниками ФСБ начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный появилось в сети; на кадрах оперативной съёмки руководитель выглядит растерянным и пытается оправдаться.
Оперативное видео задержания начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный структурного подразделения ОАО «РЖД» появилось в сети. Руководитель подозревается в получении взяток в крупном размере. Кадры опубликованы в официальной группе пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в социальной сети «ВКонтакте».
На видео запечатлён момент, когда сотрудник ФСБ объясняет причины задержания и просит сначала положить руки на машину, после чего показать полученные деньги в присутствии понятых. В ответ начальник станции заявляет, что не понимает, о какой взятке идет речь. «Я не взятку, я занимал», – говорит фигурант уголовного дела.
Напомним, руководитель станции Новосибирск-Главный подозревается в том, что с мая по август 2019 года регулярно получал деньги от представителя коммерческой фирмы за покровительство и непроведение проверок при прохождении грузов по дороге. Его задержали представители новосибирского УФСБ 10 сентября в момент получения очередной взятки.
Решением суда начальник станции был помещён в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 11 марта Сиб.фм сообщал, что замначальника железнодорожной станции в Новосибирске пойдет под суд за взятку.
Мария Машанова
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