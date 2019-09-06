Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

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Раньше дебошир стрелял по кошкам и пугал детей на улице посёлка Чаны; полиция начала доследственную проверку.

Зоозащитники Чанов требуют наказать пьющего мужчину, который устроил казнь собаки на глазах подростков. Сегодня, 13 сентября, местный общественник Армен Аракелов рассказал подробности трагедии.

Трагедия произошла днём 5 сентября, в минувшую пятницу. По словам очевидцев, пьющий местный житель, нередко нарушавший общественный порядок, притащил крупную овчарку во двор у бани возле Линейной, 15 и начал вешать.

Животное скулило и лаяло, на шум сбежались дети: восьмилетний мальчик и девочки возрастом около 13 лет. Они просили дебошира отпустить собаку, однако тот завершил своё дело и оставил труп замученного животного висеть на здании бани.

«Дети позвали меня – стоят в шоке, смотрят. Говорят, что местный дебошир Евгений взял у матери собаку и повесил у всех на виду. Я побежала к собаке, она тяжёлая, но ещё тёплая была – поднимала её, потом притащили тумбочку и сняли. У меня руки трясутся, а для бедных детей – шокирующее зрелище», – рассказала Сиб.фм зоозащитница Людмила, попросившая не называть фамилию.

В тот же день полиция исследовала место преступления и забрала труп собаки на экспертизу. Людмила написала заявление в полицию, сегодня участковый отдела МВД России по Чановскому району сообщил ей, что по результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Женщина предпенсионного возраста работает в одной из школ и в свободное время занимается пристройством собак и кошек, так как в посёлке Чаны нет приюта для бездомных животных. Людмила рассказала, что 33-летний Евгений с детства увлекался стрельбой по воробьям и другим животным.

«Образ жизни у него, как у волка. У меня животные есть, не дай бог что с ними сделает. Как напьётся – из воздушки по кошкам стреляет, собаки пропадают в округе. Он уже "прыгал" на меня, но я таких не боюсь, только за животных опасаюсь и детей жалко, которые всё видели. Если человек так себя ведёт – надо учить его, и я этого дела так не оставлю», – уверена Людмила.

Напомним, 13 сентября зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска.