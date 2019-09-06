Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из Новосибирска

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Зоозащитники запустили флешмоб с целью наказать живодёрок из НовосибирскаРубрика: общество, проиcшествия
13.09.2019 09:49
фото из группы «остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте»
Неравнодушные люди стали выкладывать в сеть фотографии своих питомцев; с помощью снимков они хотят заставить правоохранителей задержать убийц Моти.
Жители Академгородка продолжают требовать, чтобы правоохранительные органы разобрались в деле об убийстве кота Моти. Для этого они запустили новый флешмоб – люди стали выкладывать в сеть фотографии своих домашних животных, которые «просят» наказать новосибирских живодёрок.
«Живодёрам не место среди нас. Помогите нам добиться, чтобы закон о защите животных работал и живодерок Академгородка привлекли к ответственности», – написано в посте группы «Остановим новосибирских живодёрок».
Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 августа любимец Академгородка рыжий кот Мотя не вернулся домой после прогулки. На следующий день хозяйка обнаружила труп животного в мусорном баке: с него сняли скальп и отрезали лапы. Жители дома, где жил Мотя, подозревают в убийстве школьницу, которая долгое время продавала черепа зверей в интернете. Чтобы привлечь внимание к проблеме, зоозащитники организовали пикет в Академгородке, на который пришли более 150 человек.
Напомним, 6 сентября подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры.
Никита Минин
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Лента новостей
Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость
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