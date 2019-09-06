Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

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Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублейРубрика: общество
14.09.2019 13:54
фото PIXABAY.COM
Дом, где жили пенсионеры, признали аварийным; им не предоставили новое жильё и не выплатили компенсацию.
Пожилая пара из Барнаула получила денежную компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей за аварийное жильё. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Пенсионеры проживали в доме, который в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу. По закону семье должны были либо выплатить возмещающую ущерб сумму, либо бесплатно предоставить другое жильё. Комитет ЖКХ не сделал ни того, ни другого.
Пожилая пара обратилась за помощью в прокуратуру, которая направила исковое заявление в Центральный районный суд города.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с ответчика 1,1 миллион рублей.
Напомним, в конце августа кондуктор выгнала пенсионеров из общественного транспорта в городе Оби.
Никита Минин
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