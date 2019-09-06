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Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

Рубрика: общество

14.09.2019 13:54

фото PIXABAY.COM

Дом, где жили пенсионеры, признали аварийным; им не предоставили новое жильё и не выплатили компенсацию. 

Пожилая пара из Барнаула получила денежную компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей за аварийное жильё. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края. 

Пенсионеры проживали в доме, который в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу. По закону семье должны были либо выплатить возмещающую ущерб сумму, либо бесплатно предоставить другое жильё. Комитет ЖКХ не сделал ни того, ни другого.

Пожилая пара обратилась за помощью в прокуратуру, которая направила исковое заявление в Центральный районный суд города. 

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с ответчика 1,1 миллион рублей.

Напомним, в конце августа кондуктор выгнала пенсионеров из общественного транспорта в городе Оби. 

 

Никита Минин

Теги: пенсионеры Алтайский край

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вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

вчера 21:32 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире

вчера 21:09 Хроника 0 Коммент.

Девушка-пассажир лишилась сознания после ДТП в Новосибирске

вчера 20:38 Хроника 0 Коммент.

Охотник на уток пропал возле курорта в Новосибирской области

вчера 20:30 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» встретится с «Витязем»

вчера 20:07 0 Коммент.

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вчера 19:49 Общество 0 Коммент.

Вероятный убийца новосибирца Никиты Белянкина вышел на свободу в Армении

вчера 19:42 Общество 0 Коммент.

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Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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