Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

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Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозгаРубрика: культура
14.09.2019 11:07
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Врачи ввели известную актрису в искусственную кому; состояние артистки сейчас крайне тяжёлое.
Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшается с каждым днём. Информация об этом появилась на сайте «Рен.ТВ».
Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому из-за тяжёлого состояния её здоровья. Ранее различные СМИ уже сообщали о госпитализации Анастасии Заворотнюк из-за ухудшения самочувствия. В настоящее время медики решают вопрос о проведении операции — в данный момент это может быть опасно для жизни актрисы.
Напомним, 20 августа скончалась актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня».
Никита Минин
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Лента новостей
Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска
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