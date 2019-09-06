Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Врачи ввели известную актрису в искусственную кому; состояние артистки сейчас крайне тяжёлое.

Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшается с каждым днём. Информация об этом появилась на сайте «Рен.ТВ».

Врачам пришлось ввести актрису в медикаментозную кому из-за тяжёлого состояния её здоровья. Ранее различные СМИ уже сообщали о госпитализации Анастасии Заворотнюк из-за ухудшения самочувствия. В настоящее время медики решают вопрос о проведении операции — в данный момент это может быть опасно для жизни актрисы.

Напомним, 20 августа скончалась актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня».