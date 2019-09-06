Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

фото коттеджного посёлка "Клевер"

Семейный праздник состоится в это воскресенье; гостей ждут угощения, музыка и мастер-классы.

Фестиваль «Жить на природе» пройдёт 15 сентября в коттеджном посёлке «Клевер». Организованное при поддержке Сиб.фм мероприятие надолго запомнится гостям праздника, благодаря насыщенной развлекательной программе и ярким выступлениям известных музыкальных коллективов.

Семейный праздник в честь четырёхлетия «Клевера» пройдёт на свежем воздухе в 35 минутах езды от центра Новосибирска.

На фестивале выступят специальные гости, которые подготовят музыкальные поздравления. Ohotin Blues Band – лучшие новосибирские музыканты в стиле блюз по версии премии Top10 Artist Nsk. Группа споёт каверы на хиты Amy Winehouse, Tom Jones, Joe Cocker, Elthon John, Eric Clapton и других исполнителей. После них на сцену поднимется музыкальный коллектив Spray, который зажжёт на сцене, благодаря силе рок-н-ролла и фанка. Кроме этого гостей ждёт еще несколько музыкальных сюрпризов. Танцевать будут все!

Также на фестивале у каждого появится возможность не только насладиться отдыхом в приятной атмосфере, но и улучшить свои навыки в различных видах спорта. Ведущие тренеры теннисного центра «Чемпион» Станислав Журавский и Александр Савинцев проведут бесплатный мастер-класс, на котором взрослые и дети отработают удар на настоящем корте. Ещё гости мероприятия смогут потренироваться в стрельбе из лука и арбалета на уроке у эколога и этнографа, представителя ООО «СибЭкоЦентр».

Участников ожидает очень насыщенный день, опытные спикеры расскажут и покажут, как правильно выбрать материал для строительства дома, раскроют тайных тепла и уюта, а ещё подскажут, как экономно воплотить мечту вдали от шума и пыли города. Свои мастер-классы представят строительная компания «Сибирский дом», организация «Альта-Сиб» и компания «Дом ДК». Пока мужчины будут узнавать все тонкости создания уютного дома, гостьи фестиваля смогут послушать Галину Штели, которая расскажет, как вести бизнес «с душой» и при этом не забывать о детях. Для маленьких ребятишек тоже приготовлена целая развлекательная программа с профессиональными аниматорами. На фестиваль придёт даже Мишка Бумка, который всегда готов обниматься и делать крутые фотографии!

Для тех, кто проголодается, мы приготовим вкусные угощения и горячий кофе.

Но главный сюрприз – у каждого гостя праздника есть возможность получить подарок в виде земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер».

Для участия в акции заполните регистрационную форму до 14:00 15 сентября.

https://sib.fm/live-priroda

Напомним, 12 сентября стало известно, какие мастер-классы пройдут во время фестиваля "Жить на природе".