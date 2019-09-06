«Её зовут Джина, она любит конфетки»: хозяин верблюда рассказал, как животное оказалось на трассе в Омской области

фото PIXABAY.COM, видео из группы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте"

Верблюд заблокировал движение на трассе Тюмень-Омск; сегодня его хозяин выложил в сеть видео.

В интернете объявился хозяин верблюда, который вчера создал пробку на трассе в Омской области. Мужчина записал видеообращение и разместил его в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые друзья. Уже несколько дней обсуждают моих верблюдов. Они никуда не уходят! Они ручные. Просто почему-то вот эта верблюдица время от времени отделяется от табуна. Её зовут Джина, я её постоянно вожу в Омск на выставку. Она любит попрошайничать. Обожает морковку, картошку. Если увидите её — кормите барбарисками, их она тоже любит», — рассказал Табриз, владелец животных.

Напомним, 13 сентября верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области.