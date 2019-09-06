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«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

Рубрика: проиcшествия

14.09.2019 17:53

фото PIXABAY.COM, видео "Я живу в Красноярске" в социальной сети "ВКонтакте"

В Красноярском крае полицейские долго не могли найти преступника; от падения ящика пострадал припаркованный автомобиль. 

Полицейские из Красноярска раскрыли тайну падения бронированного сейфа из окна офисного здания на автомобиль. По версии правоохранителей, сбросила ящик с пятого этажа 17-летняя девушка-подросток. Информация об этом появилась в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в конце августа. Подозреваемая зашла в пустой офис и увидела там сейф. Девушка подумала, что там хранятся деньги, и скинула ящик из окна, чтобы потом спуститься за ним. Но сейф упал на припаркованный автомобиль, из-за чего поднялся большой шум. Поэтому подозреваемая приняла решение просто убежать.

Пользователей социальных сильно позабавила эта ситуация. Однако многие задаются вопросом, как подросток смог поднять такую тяжесть. Комментаторы даже в шутку назвали девушку «Кинг Конгом».

Напомним, в конце августа стало известно, что беременная жительница Республики Алтай украла еды на три миллиона рублей. 

 

Никита Минин

Теги: Красноярский край кража подросток

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«Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы

сегодня 18:56 Общество 0 Коммент.

«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

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Учёные нашли доступное каждому средство для улучшения работы мозга

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Что ждёт новосибирцев на фестивале «Жить на природе»

сегодня 14:40 Афиша 0 Коммент.

Пухлому кемеровскому еноту наняли диетолога

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Алтайские пенсионеры отсудили у ЖКХ миллион рублей

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Пьяный водитель «Волги» врезался в фуру: два человека погибли

сегодня 13:26 Хроника 0 Коммент.

Уникальный центр фехтования откроется в Новосибирске

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга

сегодня 11:07 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске резкий автомобилист спровоцировал тройное ДТП

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Более 170 тысяч подписей вынудили купить томограф в больницу Новосибирска

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Ручную синицу в разноцветных кольцах потеряли и нашли в Новосибирске

сегодня 07:53 Общество 0 Коммент.

Фамильное приспособление для зарядки патронов продаёт новосибирец почти за восемь миллионов

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Ручная енотовидная собака появилась в красноярском зоопарке

вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали людей из «Галереи Новосибирск»

вчера 21:32 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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