«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офиса

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«Это Кинг Конг»: 17-летняя сибирячка выбросила сейф из окна офисаРубрика: проиcшествия
14.09.2019 17:53
фото PIXABAY.COM, видео "Я живу в Красноярске" в социальной сети "ВКонтакте"
В Красноярском крае полицейские долго не могли найти преступника; от падения ящика пострадал припаркованный автомобиль.
Полицейские из Красноярска раскрыли тайну падения бронированного сейфа из окна офисного здания на автомобиль. По версии правоохранителей, сбросила ящик с пятого этажа 17-летняя девушка-подросток. Информация об этом появилась в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл в конце августа. Подозреваемая зашла в пустой офис и увидела там сейф. Девушка подумала, что там хранятся деньги, и скинула ящик из окна, чтобы потом спуститься за ним. Но сейф упал на припаркованный автомобиль, из-за чего поднялся большой шум. Поэтому подозреваемая приняла решение просто убежать.
Пользователей социальных сильно позабавила эта ситуация. Однако многие задаются вопросом, как подросток смог поднять такую тяжесть. Комментаторы даже в шутку назвали девушку «Кинг Конгом».
Напомним, в конце августа стало известно, что беременная жительница Республики Алтай украла еды на три миллиона рублей.
Никита Минин
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